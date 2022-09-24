Економіка

12:56 24.09.2022

"Текстиль-Контакт" і компанія Softorg відкривають швейний коворкінг у гіпермаркеті тканин "ТК-Маркет" в Києві

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"Текстиль-Контакт" і компанія Softorg відкривають швейний коворкінг у гіпермаркеті тканин "ТК-Маркет" в Києві

Велика торгово-виробнича група "Текстиль-Контакт" (ТК) і постачальник обладнання для легкої промисловості Softorg 27 вересня відкривають спеціалізований швейний коворкінг "ТК-Простір" на площах магазину тканин "ТК-Маркет" на проспекті Бажана в Києві, повідомили в пресслужбі ТК.

"Коворкінг запрошує всіх, хто цікавиться або хоче долучитися до швейної справи; майстринь, що мають постійних клієнтів; дизайнерів, які бажають втілити свої текстильні ідеї; ательє, які переїхали з інших міст України; волонтерів, яким необхідно відшити вироби для ЗСУ", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Серед поставлених компанією Softorg автоматизованих машин марки Jack - прямострочні машини для легких і важких матеріалів, зокрема машина нової моделі Jack A7-DH; промислові машини з 4- і 5-нитковим оверлоком; гудзиковий, закріплювальний і петельний напівавтомати; розпошивальна машина.

Додатково можна скористатися парогенератором і прасувальним столом з рукавом, вакуумом і підігрівом, наданими Softorg.

Водночас, зазначають у пресслужбі, тканини і фурнітуру можна придбати в магазині ТК-Маркет.

Раніше власник групи "Текстиль-Контакт" (ТК) Олександр Соколовський написав у Facebook, що спершу в коворкінгу буде 8 місць.

"Прийти сюди можна буде хоч на годину (це буде коштувати до 60 грн), хоч на день (~380 грн), хоч на місяць", - зазначив він.

"Текстиль-Контакт" - одна з найбільших торгово-виробничих груп на ринку легкої промисловості України, заснована в 1995 році.

Наразі представляє холдинг, що об'єднує різні напрямки активів: оптова та роздрібна торгівля тканинами, імпорт і виробництво тканин, фурнітури та домашнього текстилю, ниток, хімчистка, а також пошиття одягу та спецодягу.

"Текстиль-Контакт" відкрив гіпермаркет тканин "ТК-Маркет" площею 1800 кв.м в торгово-офісному центрі Clever у вересні минулого року.

Компанія Softorg, за даними на її сайті, працює на ринку обладнання для легпрому 22 роки, є офіційним дистриб'ютором промислового швейного обладнання JUKI Tokyo Corp., і ексклюзивним-JACK China №1, Malkan Machinery. Має 6 філій та 20 регіональних представництв в Україні.

Теги: #текстиль #softorg

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