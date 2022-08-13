Котирування кукурудзи з України за тиждень підскочили на тлі посухи в Європі, а пшениці показали невелике зростання – Barva Invest

Котирування кукурудзи на українському ринку за тиждень 4-11 серпня показали зростання завдяки публікації даних про зниження її врожаю в ЄС через аномальну посуху, тоді як ціни на пшеницю показали невелике зростання завдяки послабленню гривні та слабкій пропозиції з боку виробників.

Як повідомляється в телеграм-каналі консалтингової компанії Barva Invest, 11 серпня котирування пшениці з України на умовах доставки СРТ оцінено в межах 4,3-6 тис. грн/тонна, тоді як 4 серпня - 3-5,5 тис. грн/тонна, 28 липня – 2,5-4,8 тис. грн/тонна, а 21 липня – 2,5-4,5 тис. грн/тонна. Спотова ціна кукурудзи на пункті пропуску ЧОП за тиждень 4-11 серпня зросла на 17,5% - до $235/тонна з $200/тонна.

За даними Barva Invest, вересневий ф'ючерс пшениці із чорноморського регіону Black Sea (BWFU2) станом на 11 серпня зріс на 0,6% до 4 серпня - до $350,25/тонна, на європейській біржі Euronext (EBMU2) - на 1,0%, до EUR340,5/тонна, а на біржі Чикаго (ZWU2) - на 4,5%, до $7,99/бу.

Таким чином, світові котирування пшениці показали зростання через активний попит на міжнародних ринках та послаблення долара США, незважаючи на тиск на ціни "вниз" на тлі новин про успішний вихід кількох суден із агропродукцією з українських портів.

Інвесткомпанія уточнила, що 11 серпня грудневий ф'ючерс на кукурудзу із чорноморського регіону Black Sea (BWFU2) збільшився на 1,1% порівняно з 4 серпня – до $312,5/тонна, а на біржі Чикаго (ZCU2) – на 3,7% до $6,18/бу.

Відповідно, на світовому ринку кукурудзи котирування кукурудзи зросли на тлі побоювань ринку щодо стану посівів у західній частині американського кукурудзяного поясу та тривалих погодних проблем у ЄС. Аналогічно з пшеницею, на котирування кукурудзи протягом тижня тиснули "вниз" новини про успішний прохід акваторією Чорного моря кількох суден з українською продукцією АПК.

Ключовими угодами з soft commodities стало придбання Іраном 180-240 тис. тонн пшениці, покупка Південною Кореєю 120 тис. тонн фуражної пшениці в Австралії, Японією 83 тис. тонн фуражної пшениці та покупка Італією 105 тис. тонн кукурудзи у США. Японія оголосила тендер на купівлю 70 тис. тонн фуражної пшениці, а Іран – 60 тис. тонн пшениці.

Джерело: https://t.me/BarvaInvest/987