Судно с 18 тыс. украинской кукурузы прибыло в порт Испании - СМИ

Судно Alppila с 18 тыс. украинской кукурузы в понедельник прибыло в порт на северо-западе Испании по так называемому "новому морскому маршруту", сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу порта.

"Грузовое судно Alppila с кукурузой прибыло в испанский порт Ла-Корунья до рассвета в понедельник и должно быть разгружено ко вторнику", - сообщила пресс-служба порта.

Это первая партия украинского зерна, доставленная морем на северо-запад Испании по "новому морскому маршруту, открытому в Балтийском море, чтобы избежать блокады российским флотом украинских портов в Черном море с начала войны", как отметила в заявлении группа производителей кормов под названием Agafac.