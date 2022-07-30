Економіка

14:58 30.07.2022

Кабмін затвердив ринкову вартість акцій "Нафтогазу" в 300,4 млрд грн і збільшив його СК на 646 млн грн за рахунок передання шести ТЕЦ

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Кабмін затвердив ринкову вартість акцій "Нафтогазу" в 300,4 млрд грн і збільшив його СК на 646 млн грн за рахунок передання шести ТЕЦ

Уряд України в рамках приєднання до НАК "Нафтогаз України" шести теплоелектроцентралей (ТЕЦ) затвердив ринкову вартість 190 млрд 150,481 тис. акцій НАК у 300 млрд 437,76 млн грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №840 від 29 липня, така вартість була визначена оцінювачем – приватним підприємством "Габьяно" в липні цього року.

Крім того, уряд вирішив збільшити статутний капітал "Нафтогазу" на 646,248 млн грн шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків до нього пакетів акцій шести державних ТЕЦ.

Йдеться, зокрема, про більше ніж 99,8% акцій АТ "Одеська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", АТ "Херсонська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ" і 100% АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ".

Фонду держмайна доручено передати ці пакети акцій до статутного капіталу НАК за ринковою вартістю.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про передання цих ТЕЦ "Нафтогазу" ще на початку серпня 2021 року. Тоді передбачалося, що процес буде здійснено до 1 травня 2022 року. ФДМ зазначав, що передача ТЕЦ "Нафтогазу" дасть змогу набагато краще підготувати їх до опалювального сезону.

Теги: #нафтогаз #статутний_капітал

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