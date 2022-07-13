Государство должно содействовать украинскому бизнесу в деруссификации – бизнес-омбудсмен

Деруссификация украинской экономики, очевидно, является приоритетом экономической безопасности Украины, а значит, этот процесс для бизнеса необходимо сделать как можно более простым и эффективным, считает бизнес-обмудсмен, посол Канады в Украине (2014-2019) Роман Ващук.

"Я думаю, что никто не хочет, чтобы вопрос выхода или выкидывания российских инвесторов застревал в судах или других учреждениях на протяжении годов. Это должно произойти быстро и эффективно", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Ващук подчеркнул, что россияне не должны влиять ни на один украинский бизнес, но это значит также, что государство должно содействовать процессу деруссификации.

"И где есть добрая воля украинского бизнеса избавиться от него (российского влияния – ИФ) – не вставлять палки в колеса", – отметил бизнес-омбудсмен.