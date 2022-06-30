"Укравтодор" відкрив рух новим лівим проїздом траси Київ - Ковель - Ягодин на Волині

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомило про відкриття руху автотранспорту новим лівим проїздом траси М-07 Київ - Ковель - Ягодин у Волинській області.

"Змінено організацію дорожнього руху ділянкою автодороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) між с. Довгоноси та Старі Кошари Ковельського району", - йдеться в повідомленні агентства.

Тепер транспортні засоби, що прямують зі сторони пункту пропуску "Ягодин", проїжджатимуть цей відрізок "варшавки" збудованим торік лівим проїздом із двома смугами руху, зазначили в "Укравтодорі".

Відомство розповіло, що торік цю трикілометрову ділянку розширили в рамках реконструкції. Зокрема, прокладали новий проїзд – провели підготовчі роботи, звели земляне полотно, влаштували тришарову основу та три шари асфальтобетону.

Відновлено також наявний проїзд. Стару дорогу розширили з 9 м до 10,5 м та вкрили трьома шарами асфальтобетону, нанесли тимчасову дорожню розмітку.

2022 року на цій ділянці провели роботи з організації дорожнього руху - встановили дорожні знаки та нанесли дорожню розмітку.

Підрядник – ТОВ "Луцькавтодор-Сервіс".