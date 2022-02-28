Економіка

15:09 28.02.2022

"АТБ" впровадив обмеження щодо продажу товарів соціальної групи

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"АТБ" впровадив обмеження щодо продажу товарів соціальної групи

"АТБ" впровадив обмеження щодо продажу товарів соціальної групи

Київ. 28 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Для запобігання штучному дефіциту та ажіотажу на товари соціальної групи мережа супермаркетів "АТБ" з понеділка впровадила обмеження щодо продажу цієї позиції - не більше двох одиниць одному покупцю.

"Хліб, батони, крупи, цукор, сіль, макаронні вироби, олія будуть відпускатися в кількості не більше двох одиниць одному покупцю", - повідомив начальник управління з корпоративних комунікацій "АТБ" Сергій Демченко, слова якого наводить пресслужба компанії.

Він нагадав, що магазини "АТБ" працюють у посиленому режимі, проводиться погодинний моніторинг у всіх регіонах присутності.

Корпорація "АТБ" - об'єднання великих українських підприємств, які здійснюють свою діяльність у таких сферах бізнесу, як роздрібна торгівля, управління активами, виробництво та продаж продуктів харчування, надання послуг у сфері спорту та відпочинку. На підприємствах корпорації працює понад 70 тис. працівників.

 

Теги: #атб #атб_маркет
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