"АТБ" впровадив обмеження щодо продажу товарів соціальної групи

Київ. 28 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Для запобігання штучному дефіциту та ажіотажу на товари соціальної групи мережа супермаркетів "АТБ" з понеділка впровадила обмеження щодо продажу цієї позиції - не більше двох одиниць одному покупцю.

"Хліб, батони, крупи, цукор, сіль, макаронні вироби, олія будуть відпускатися в кількості не більше двох одиниць одному покупцю", - повідомив начальник управління з корпоративних комунікацій "АТБ" Сергій Демченко, слова якого наводить пресслужба компанії.

Він нагадав, що магазини "АТБ" працюють у посиленому режимі, проводиться погодинний моніторинг у всіх регіонах присутності.

Корпорація "АТБ" - об'єднання великих українських підприємств, які здійснюють свою діяльність у таких сферах бізнесу, як роздрібна торгівля, управління активами, виробництво та продаж продуктів харчування, надання послуг у сфері спорту та відпочинку. На підприємствах корпорації працює понад 70 тис. працівників.