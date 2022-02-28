Економіка

00:23 28.02.2022

monobank запустив сайт для прийому платежів із карток будь-якого іноземного банку на допомогу українській армії

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monobank запустив сайт для прийому платежів із карток будь-якого іноземного банку на допомогу українській армії

monobank запустив англомовний сайт для прийому платежів із карток будь-якого іноземного банку на допомогу українській армії.

"Ми зробили дуже просту сторінку англійською мовою для тих, хто хоче допомогти Українській армії у війні з Росією. Приймаємо платежі з картки будь-якого банку світу. Будь ласка, дуже-дуже вас прошу максимальний репост", - написав співзасновник банку Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі.

Переказати кошти можна за посиланням: https://uahelp.monobank.ua/

Він просить поширити посилання серед іноземців, а також повідомляє, що посилання працює і для українських карток і банків.

"Величезна кількість запитів на допомогу з-за кордону. Нам так сильно потрібна ваша підтримка, дорогі друзі", - написав Гороховський.

Джерело: https://t.me/OGoMono/796

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