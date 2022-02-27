Економіка

18:25 27.02.2022

В Україні платників податків у зв'язку з форс-мажором звільнено від відповідальності за неподання звітності - голова податкової

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В Україні платників податків у зв'язку з форс-мажором звільнено від відповідальності за неподання звітності - голова податкової

Платників податків у зв'язку з форс-мажором, визнаним Торгово-промисловою палатою України, звільнено від відповідальності за неподання звітності, однак податкова працює з компаніями щодо сплати податкових платежів до настання термінів сплати, повідомила голова Державної податкової служби Тетяна Кірієнко.

"Оскільки ТПП засвідчила форс-мажорні обставини непереборної сили, податкова роз'яснила, що в разі неможливості подання податкових декларацій, своєчасної сплати або реєстрації податкових накладних платники податків звільняються від будь-якої відповідальності за неподання відповідальності", – сказала Кірієнко під час засідання парламентського комітету з питань фінансів у неділю.

Вона також уточнила, що всі податкові перевірки не проводяться, розпочаті – зупиняться.

"Зараз ДПС і територіальні органи максимально працюють з платниками податків щодо можливості сплати податків до настання термінів сплати і в готівковій, і в безготівковій формі незалежно від можливості подання податкової звітності. Усі суми сплачених податків будуть відображені у системах ДПС та, зокрема, у картках платника податків" , – сказала Кірієнко.

Теги: #форс_мажор #платники_податків
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