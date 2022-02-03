Економіка

19:12 03.02.2022

Нерезиденты вывели с "таможенного склада" ПХГ Украины почти все свои запасы

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Нерезиденты вывели с "таможенного склада" ПХГ Украины почти все свои запасы

В январе 2022 года из режима "таможенный склад" в подземных хранилищах (ПХГ) Украины выведено 0,45 млрд куб. м газа, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

Если на 1 января 2022 года иностранные компании хранили в режиме ТС 0,54 млрд куб. м газа, а резиденты – 0,53 млрд куб. м, то на 1 февраля запасы нерезидентов уменьшились до 0,2 млрд куб. м, а украинских компаний – до 0,42 млрд куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", ТС-запасы нерезидентов по сравнению с 1 февраля 2021 года снизились в 38,6 раза (на 7,51 млрд куб. м), резидентов – в 2,1 раза (на 0,48 млрд куб. м).

Выводимый из "ТС" природный газ может быть реализован на территории Украины либо реэкспортирован из страны.

Как сообщалось, режим ТС позволяет хранить природный газ в ПХГ Украины в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных сборов при дальнейшей его транспортировке с территории страны.


Объемы газа в ПХГ Украины в режиме "таможенный склад", млрд куб. м:

  нерезиденты резиденты
01.01.2021 7,71 0,90
01.02.2021 6,67 0,78
01.03.2021 5,63 0,55
01.04.2021 4,99 0,54
01.05.2021 4,56 0,53
01.06.2021 4,36 0,51
01.07.2021 4,09 0,58
01.08.2021 3,79 0,61
01.09.2021 3,23 0,76
01.10.2021 2,77 0,78
01.11.2021 2,04 0,71
01.12.2021 1,08 0,49
01.01.2022 0,54 0,53
01.02.2022 0,20 0,42

Данные: "Укртрансгаз"

Теги: #запасы #пхг #нерезиденты
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