Програма "Велика тепломодернізація" включає вирішення питання аварійної інженерії в Україні

Програма "Велика тепломодернізація" включає вирішення питання аварійної інженерії, повідомила голова координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні Олена Шуляк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вирішення питання аварійної інженерії – частина програми "Велика тепломодернізація". Адже комплекс заходів передбачає не лише утеплення будівель, а й реновацію інженерії, встановлення індивідуальних теплових пунктів та оновлення зовнішніх мереж", - пояснила Шуляк.