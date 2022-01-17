Економіка

14:12 17.01.2022

Програма "Велика тепломодернізація" включає вирішення питання аварійної інженерії в Україні

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Програма "Велика тепломодернізація" включає вирішення питання аварійної інженерії в Україні

Програма "Велика тепломодернізація" включає вирішення питання аварійної інженерії, повідомила голова координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні Олена Шуляк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вирішення питання аварійної інженерії – частина програми "Велика тепломодернізація". Адже комплекс заходів передбачає не лише утеплення будівель, а й реновацію інженерії, встановлення індивідуальних теплових пунктів та оновлення зовнішніх мереж", - пояснила Шуляк.

Теги: #велика_тепломодернізація
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