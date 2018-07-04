Экономика

19:13 04.07.2018

Фондовые индексы Украины в среду изменились разнонаправленно

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Фондовые индексы Украины в среду изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: номинальный индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,44% - до 1602,52 пункта, индекс ПФТС упал на 3,54% - до 456,58 пункта.

Торговый оборот на ПФТС составил 100,6 млн грн, в том числе акциями - 0,44 млн грн.

Сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (-11,76%), "Центрэнерго" (-3,12%) и "Донбассэнерго" (-2,13%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 1,51% - до 438,97 пункта при символическом объеме торгов в 0,26 млн злотых (1,8 млн грн).

В "индексной корзине" подорожали бумаги KSG Agro (+5,88%), "Астарты" (+4,96%) и "Кернела" (+0,83%).

Снизились в цене акции "Агротона" (-4,07%) и агрохолдинга ИМК (-0,77%).

Теги: #индексы #уб
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