Фьючерсы на индексы США слабо растут в преддверии заседания ФРС

Котировки фьючерсов на фондовые индексы США умеренно поднимаются в понедельник, участники рынка ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Заседание завершится в среду, и большинство инвесторов и экономистов уверены, что Федрезерв снизит ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 2-2,25%.

Разговоры о вероятном снижении ставки ведутся давно, и многие члены руководства ФРС сигнализировали о готовности ослабить денежно-кредитную политику для поддержки американской экономики на фоне замедления роста глобального ВВП и отстающей от целевого показателя инфляции.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз не удержался от комментария по вопросам ДКП.

"ЕС и Китай еще больше снизят ставки и будут вливать деньги в свои системы, облегчая задачу по продаже товаров для своих производителей. Тем временем, и при очень низкой инфляции наш Федрезерв ничего не делает, и скорее всего сделает сравнительно мало. Очень плохо!" - написал Трамп на своей странице в Twitter в понедельник.

Также рынок следит за новостями о корпоративных сделках и готовится к очередной насыщенной финансовыми отчетностями неделе. На этой неделе о финпоказателях за прошлый квартал отчитаются такие крупные компании, как Apple, General Electric, General Motors и ExxonMobil.

Котировки акций фармкомпании Mylan NV подскочили в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке на 21% на новости о ее слиянии с подразделением производителя лекарств Pfizer Inc., которое специализируется на незапатентованных препаратах.

Бумаги Pfizer дешевеют на 1,65%.

Акции платежной системы PayPal снизились в цене на 1,5 после того, как аналитики Guggenheim ухудшили свои рекомендации по ним до "продавать" с "нейтрального" уровня на фоне целого ряда негативных факторов.

Значение сентябрьского фьючерса E-Mini на индекс Standard & Poor's 500 к 15:21 мск увеличилось на 0,03% - до 3025,5 пункта. Котировки фьючерсов на сентябрь на индекс Dow Jones повысились на 0,07% и составляли 27169 пункта, на индекс NASDAQ 100 - выросли на 0,06%, до 8024,5 пункта.