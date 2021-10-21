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11:42 21.10.2021

Глава правления УБ Ершов выиграл спор с НБУ о своей репутации

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Глава правления УБ Ершов выиграл спор с НБУ о своей репутации

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 19 октября отклонил жалобу Национального банка Украины и подтвердил решение суда первой инстанции от 20 января этого года о неприменении к главе правления Украинской биржи Артемию Ершову признака небезупречной репутации.

"Что означает это решение? Теперь я, например, опять могу войти в набсовет какого-нибудь банка", – прокомментировал это решение агентству "Интерфакс-Украина" Ершов.

Он напомнил, что судебный спор касался отказа Нацбанка согласовать его независимым членом набсовета Альфа-Банка, которым он был избран в апреле 2019 года.

Регулятор обосновал свое решение якобы установленными признаками небезупречной репутации. "По профессиональному суждению Национального банка Украины не может занимать должность члена наблюдательного совета Альфа-Банка", поскольку к нему установлены признаки небезупречной деловой репутации, предоставленные истцом объяснения и представленные документы такого вывода не опровергают", – такой была позиция НБУ в суде.

Ершов также является замглавы набсовета Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов, в ноябре 2020 года он вошел в состав набсовета ГАК "Автомобильные дороги Украины".

До этого Ершов с 1994 по 2007 год был топ-менеджером в банке "Аскольд", БрокБизнесБанке, Первом инвестиционном банке, банке "Клиринговый дом", "Укртелекоме" и Ощадбанке. В 2007-2013 годах занимал пост директора инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", затем – заместителя главы правления Сбербанка.

Помимо этого, в 2009-2020 годах Ершов входил в состав наблюдательных советов ПФТС (позже – "Фондовое партнерство"), Trastakomercbanka, "Украинской биржи", Альфа-Банка.

Теги: #нбу #верховный_суд #ершов #уб
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