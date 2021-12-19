Экономика

17:47 19.12.2021

УБ включила в биржевой список акции McDonald's, Johnson&Johnson и CSX

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УБ включила в биржевой список акции McDonald's, Johnson&Johnson и CSX

Украинская биржа (УБ, Киев) включила в биржевой список акции компаний McDonald's, Johnson&Johnson и ж/д оператора CSX Corporation, говорится в сообщении площадки в пятницу.

"С полгода назад я прогнозировал, что к концу декабря иностранных акций в списке будет больше, чем украинских. На сегодня их 25 из 59, но тренд устойчивый - иностранные добавляются, украинские уходят", - написал директор по развитию УБ Алексей Сухоруков в Facebook.

По его словам, допуск иностранной бумаги к биржевому списку обойдется инициатору в 600 грн.

Согласно информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на сегодняшний день к обращению на украинском рынке допущены ценные бумаги 88 иностранных эмитентов. Более 30 были выведены в сентябре-ноябре нынешнего года, инициаторами вывода стали Альфа-Банк (Киев), инвесткомпании Dragon Capital, "Кинто" и "Ивекс Капитал", а также "БТС-Брокер" (все - Киев).

"Украинская биржа" учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей ТС, позже объединившейся с "Московской биржей". УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок. Однако в середине июля 2018 года биржа приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи".

В марте 2019 года УБ заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе. В настоящее время биржа входит в число трех крупнейших по торговле ценными бумагами на украинском рынке.

Теги: #биржа #уб
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