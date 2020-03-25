Экономика

09:27 25.03.2020

Индекс Dow Jones подскочил более чем на 11%, показал максимальный подъем с 1933 года

3 мин читать
Индекс Dow Jones подскочил более чем на 11%, показал максимальный подъем с 1933 года

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник существенным подъемом на фоне надежд на согласование властями США программы помощи экономике на фоне пандемии коронавируса.

Индекс S&P 500 отошел от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с октября 2008 года, в то время как индикатор Dow Jones подскочил более чем на 11%, что стало самым существенным подъемом с 1933 года.

Американские законодатели во вторник обсуждали финальные детали $2-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила надежду, что сделку удастся согласовать до конца дня.

"Акции США реагируют на возможность принятия огромного пакета налогово-бюджетных стимулов и некой ясности в политической ситуации", - сказал эксперт Franklin Templeton Стивен Довер, которого цитирует агентство Bloomberg.

По итогам торгов днем ранее американские фондовые индексы понесли существенные потери. Инвесторы проигнорировали объявление Федеральной резервной системы (ФРС) о новых широких мерах по поддержке рынка и экономики США, пишет MarketWatch.

ФРС в понедельник объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд. Кроме того, американский ЦБ запустит несколько новых программ кредитования объемом $300 млрд.

Опубликованные во вторник статданные показали, что деловая активность в США в этом месяце продемонстрировала рекордный спад со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в марте опустился до исторического минимума в 40,5 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, согласно предварительным оценкам. Это максимальное падение индекса с октября 2009 года, когда начались расчеты.

Котировки акций MasterCard выросли на 16,6%. Одна из крупнейших платежных систем в мире ожидает роста выручки в первом квартале на несколько процентов из-за влияния коронавируса COVID-19, сообщается в пресс-релизе компании.

Цена акций Boeing подскочила на 20,9%, бумаги Chevron подорожали на 22,7%, став лидерами среди компонентов индекса Dow. Акции United Technologies укрепились на 15,8%.

Акции Citigroup взлетели на 14,9%. Компания, входящая в тройку крупнейших банков США, выплатит некоторым из своих сотрудников в Штатах бонусы в размере $1 тыс. в качестве компенсации в связи с работой в период пандемии коронавируса, сказал CEO банка Майкл Корбат.

Цена бумаг Phillips 66 выросла на 8,3%, хотя нефтеперерабатывающая компания объявила о сокращении капзатрат в текущем году на $700 млн - до $3,1 млрд. Она также откажется от buyback.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник подскочил на 2112,98 пункта (11,37%) и составил 20704,91 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 209,93 пункта (9,38%) - до 2447,33 пункта.

Nasdaq Composite набрал 557,18 пункта (8,12%) и составил 7417,86 пункта.

Теги: #сша #индексы #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:29 25.03.2020
Азиатские рынки, нефть идут вверх вслед за Уолл-стрит, Brent у $28/барр

Азиатские рынки, нефть идут вверх вслед за Уолл-стрит, Brent у $28/барр

09:23 25.03.2020
Трамп: американцам нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса

Трамп: американцам нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса

08:54 25.03.2020
Белый дом и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики объемом $2 трлн

Белый дом и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики объемом $2 трлн

06:39 25.03.2020
США выделят $6 трлн на борьбу с COVID-19 – Кадлоу

США выделят $6 трлн на борьбу с COVID-19 – Кадлоу

02:23 25.03.2020
Пресс-секретарь Белого дома после отрицательного теста на Covid-19 вернется к работе

Пресс-секретарь Белого дома после отрицательного теста на Covid-19 вернется к работе

00:31 25.03.2020
Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс., около 700 человек умерли

Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс., около 700 человек умерли

20:20 24.03.2020
Американцам надоело сидеть дома, им нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса - Трамп

Американцам надоело сидеть дома, им нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса - Трамп

20:19 24.03.2020
Трамп хотел бы к 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром

Трамп хотел бы к 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром

16:39 24.03.2020
Ford объединяет усилия с GE и 3M для производства аппаратов ИВЛ и средств защиты

Ford объединяет усилия с GE и 3M для производства аппаратов ИВЛ и средств защиты

11:40 24.03.2020
РФ арестовывает граждан Украины по политическим мотивам и не предоставляет им медобеспечение в условиях пандемии коронавируса - американские дипломаты

РФ арестовывает граждан Украины по политическим мотивам и не предоставляет им медобеспечение в условиях пандемии коронавируса - американские дипломаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Американцам надоело сидеть дома, им нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса - Трамп

Гривня на межбанке впервые с 10 марта обошлась без поддержки НБУ

Regal Petroleum за $8,630 млн купила "Аркону Газ-Энергия"

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 27,955 грн/$1, на наличном рынке чуть укрепился

Минфин привлек на аукционах ОВГЗ $801,6 млн под 3% и EUR75,7 млн под 2,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

Rozetka отмечает рост продаж товаров для творчества и фитнеса за время карантина

Гривня на межбанке впервые с 10 марта обошлась без поддержки НБУ

"Укрспирт" оставит цены на спирт на нынешнем уровне, несмотря на сезонное повышение цен на сырье

Regal Petroleum за $8,630 млн купила "Аркону Газ-Энергия"

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 27,955 грн/$1, на наличном рынке чуть укрепился

ЧБТР выделит около EUR900 млн в помощь клиентам, пострадавшим от эпидемии Covid-19

Минфин привлек на аукционах ОВГЗ $801,6 млн под 3% и EUR75,7 млн под 2,2%

ЕИБ планирует предоставить Украине заем в 40 млн евро на борьбу с коронавируса

Минфин Украины вновь отказался от размещения гривневых ОВГЗ

"Укравтодор" выбрал 3 компании для ремонта дороги от Северодонецка до Станицы Луганской, работы планируют начать в начале апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА