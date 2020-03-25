Экономика

09:29 25.03.2020

Азиатские рынки, нефть идут вверх вслед за Уолл-стрит, Brent у $28/барр

1 мин читать
Азиатские рынки, нефть идут вверх вслед за Уолл-стрит, Brent у $28/барр

Нефть и рынки акций стран Азии бодро идут вверх в среду, поддержанные оптимизмом Уолл-стрит, где индекс Dow Jones взлетел накануне на рекордные с 1933 года 11%, и ожиданием принятия Конгрессом пакета помощи экономике США почти на $2 трлн.

Некоторые инвесторы в Азии впервые за последние недели покупают акции, сказала The Wall Street Journal Кэтрин Йенг из Fidelity International в Гонконге. В то же время, говорят инвесторы, рынки по-прежнему волатильны на фоне распространения коронавируса, и пока рано говорить о сроках восстановления нормальной жизни.

Конгресс и Белый дом продолжают обсуждать законопроект о помощи экономике, рассчитывая на преодоление разногласий в ближайшие часы.

Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 1,3% в среду, что может свидетельствовать о том, что рынки в США могут вернуться к снижению в среду.

Японский Nikkei 225 прибавляет 5,4%.

Гонконгский Hang Seng растет на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 в плюсе на 2%.

К 6:20 кв фьючерсы на Brent росли на лондонской бирже ICE Futures на 2,8% к уровню закрытия и торговались у $27,93 за баррель.

Фьючерсы на WTI поднялись к этому времени в Нью-Йорке на 3,4% - до $24,83 за баррель.

Теги: #индексы #азия #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:27 25.03.2020
Индекс Dow Jones подскочил более чем на 11%, показал максимальный подъем с 1933 года

Индекс Dow Jones подскочил более чем на 11%, показал максимальный подъем с 1933 года

10:05 24.03.2020
Танкер с Azeri Light для Беларуси прибыл в порт Одессы

Танкер с Azeri Light для Беларуси прибыл в порт Одессы

18:46 23.03.2020
Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $25,6 за баррель

Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $25,6 за баррель

14:02 23.03.2020
Падение Brent ускорилось до 6%, торгуется на уровне $25,37 за баррель

Падение Brent ускорилось до 6%, торгуется на уровне $25,37 за баррель

09:34 23.03.2020
Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подешевела до $26 за баррель

Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подешевела до $26 за баррель

19:40 19.03.2020
США хотят воздействовать на РФ и СаудАравию, чтобы стабилизировать нефтяной рынок

США хотят воздействовать на РФ и СаудАравию, чтобы стабилизировать нефтяной рынок

17:30 19.03.2020
Brent замедлила рост, торгуется около $26 за баррель

Brent замедлила рост, торгуется около $26 за баррель

13:31 19.03.2020
Нефть уверенно дорожает, Brent - $26,5 за баррель

Нефть уверенно дорожает, Brent - $26,5 за баррель

11:04 19.03.2020
Обвал цен на нефть и коронавирус угрожают будущему нефтяных компаний в Северном море - доклад

Обвал цен на нефть и коронавирус угрожают будущему нефтяных компаний в Северном море - доклад

09:26 19.03.2020
Цены на нефть растут после падения накануне, Brent на уровне $26,73 за баррель

Цены на нефть растут после падения накануне, Brent на уровне $26,73 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Американцам надоело сидеть дома, им нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса - Трамп

Гривня на межбанке впервые с 10 марта обошлась без поддержки НБУ

Regal Petroleum за $8,630 млн купила "Аркону Газ-Энергия"

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 27,955 грн/$1, на наличном рынке чуть укрепился

Минфин привлек на аукционах ОВГЗ $801,6 млн под 3% и EUR75,7 млн под 2,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

Rozetka отмечает рост продаж товаров для творчества и фитнеса за время карантина

Американцам надоело сидеть дома, им нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса - Трамп

Гривня на межбанке впервые с 10 марта обошлась без поддержки НБУ

"Укрспирт" оставит цены на спирт на нынешнем уровне, несмотря на сезонное повышение цен на сырье

Regal Petroleum за $8,630 млн купила "Аркону Газ-Энергия"

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 27,955 грн/$1, на наличном рынке чуть укрепился

ЧБТР выделит около EUR900 млн в помощь клиентам, пострадавшим от эпидемии Covid-19

Минфин привлек на аукционах ОВГЗ $801,6 млн под 3% и EUR75,7 млн под 2,2%

ЕИБ планирует предоставить Украине заем в 40 млн евро на борьбу с коронавируса

Минфин Украины вновь отказался от размещения гривневых ОВГЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА