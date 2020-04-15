Рынки акций Европы перешли к снижению после пятидневного роста

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в среду.

Инвесторы, по-видимому, взяли паузу после ралли, наблюдавшегося в течение последних пяти дней, на фоне беспокойства относительно перспектив этого сезона отчетности, а также риска усиления рецессии в глобальной экономике из-за пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:25 МСК опустился на 1,22% и составил 329,85 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,42%, германский DAX - на 1,48%, французский CAC 40 - на 1,47%, итальянский FTSE MIB - на 1,54%, испанский IBEX 35 - на 1,73%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. В 2020-2021 годах приостановка экономической активности может обойтись миру в $9 трлн, отметила во вторник главный экономист МВФ Гита Гопинат, добавив, что это больше суммарного годового ВВП Японии и Германии.

Если исходить из того, что пандемия и усилия по ее обузданию в большинстве стран достигнут пика во втором квартале, а во второй половине года распространение коронавируса пойдет на спад, то мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%, прогнозирует МВФ. Это хуже, чем во время предыдущего кризиса, когда ВВП сократился на 0,1%, и ниже январского прогноза МВФ, предполагавшего рост экономики на 3,3%.

В мире по состоянию на 08:00 МСК среды зафиксировано 1 млн 982 тыс. 281 подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 126 тыс. 722, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 61 тыс. 296 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 7 тыс. 36.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончался 26 тыс. 41 человек, выявлено 609 тыс. 407 инфицированных COVID-1920.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая. Кроме того, он объявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения до окончания расследования того, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавирусной инфекции.

В некоторых странах ЕС на этой неделе также приступают к снятию некоторых ограничительных мер, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

В Испании, как сообщалось, в ряде регионов возобновляется экономическая деятельность, не связанная с товарами первой необходимости. В частности, разрешено вновь начать работу компаниям, связанным со строительством, тяжелой промышленностью, услугами в сфере безопасности, ремонта.

Между тем, в Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные, канцелярские магазины, а также те, которые занимаются продажей детской одежды. Однако послабления различаются в зависимости от области.

Некоторые магазины и предприятия в сфере услуг со вторника возобновляют работу в Австрии. В Чехии ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе. Со вторника в этой стране даже снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых на работе в "жизненно важных сферах инфраструктуры".

Другие страны, такие как Великобритания и Франция, не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, раньше мая.

Еврокомиссия (ЕК) примет в среду рекомендации для стран ЕС по выходу из режимов ограничений, установленных в связи с эпидемией коронавируса, но не намерена указывать им, когда они должны принимать соответствующие решения, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Мы всегда говорили, что прерогативой государств-членов является принятие решений о том, когда им вводить ограничительные меры и когда их отменять", - сказал пресс-секретарь во вторник в ходе видеобрифинга в Брюсселе.

Статданные, обнародованные в среду, указали на замедление инфляции во Франции в марте.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли на 0,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,6% в феврале.

Предварительные данные оценивали мартовскую инфляцию на уровне 0,7%. Аналитики не ожидали пересмотра.

Относительно февраля цены выросли на 0,1%. Предварительные данные указывали на их сохранение на том же уровне.

В лидерах падения в Европе оказались акции энергетического сектора, подешевевшие на фоне падения цен на нефть. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть упадет на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году.

Бумаги Total, Royal Dutch Shell Group и BP теряют в цене 4,7-5,8%.

Цена бумаг adidas AG снижается на 1,5%, после того как германский производитель спортивных товаров сообщил о получении пакета финансовой помощи в объеме 3 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Акции Air France-KLM дешевеют на 2,3% на фоне новостей о том, что власти Франции в ближайшие дни примут решение о предоставлении компании государственной помощи.