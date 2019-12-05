Большинство европейских индексов растет, в центре внимания - торговая сделка США-КНР и статданные

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно растут в ходе торгов в четверг, участники рынка продолжают следить за новостями, касающимися торговой сделки США и Китая, а также ждут публикации статданных.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:26 МСК вырос на 0,12%.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,24%, германский DAX - на 0,26%, французский CAC 40 вырос на 0,29%, испанский IBEX 35 - на 0,26%, итальянский FTSE MIB - на 0,06%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Источники отметили, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Накануне Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, где он участвовал в саммите НАТО, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

По словам источников, законопроекты, принятые американскими законодателями в осуждение нарушений прав человека в Гонконге и Синьцзяне, вряд ли повлияют на ход переговоров.

Американская сторона рассчитывает, что соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая будет подписано до вступления в силу очередного раунда пошлин, запланированного на 15 декабря, отмечают источники.

Опубликованные в четверг статданные указали на неожиданное снижение заказов промпредприятий Германии в октябре.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, средний прогноз которых предполагал повышение на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Статуправление Евросоюза в четверг обнародует данные о розничных продажах в октябре, а также окончательные данные о ВВП еврозоны в третьем квартале. Показатели будут опубликованы в 13:00 МСК.

Акции Moncler дорожают примерно на 10% в ходе торгов в Милане на сообщениях о том, что французская Kering провела предварительные переговоры о потенциальной покупке итальянского производителя люксовых товаров. Бумаги Kering растут на 1,6%.

Цена бумаг британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc снижается на 0,9%. Акции компании вновь войдут в расчет фондового индекса FTSE 100 после шести месяцев отсутствия.

Кроме того, в него будут добавлены бумаги сервиса заказа и доставки еды Just Eat Plc, сообщил индексный провайдер FTSE Russell об итогах очередного пересмотра. Акции компании в ходе торгов в четверг прибавляют в цене 0,16%.

Акции Ryanair снижаются на 0,3%. Ирландская компания, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, накануне понизила прогноз объема пассажирских перевозок на 2020 финансовый год и сообщила о закрытии двух баз следующим летом из-за задержек поставок самолетов Boeing-737 Max.