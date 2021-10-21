Экономика

19:10 21.10.2021

НКЦБФР надеется на запуск в 2022г биржевых индексов на лес, электроэнергию и газ и торговлю ими

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НКЦБФР надеется на запуск в 2022г биржевых индексов на лес, электроэнергию и газ и торговлю ими

Торговля биржевыми индексами на товары в Украине может начаться уже в 2022 году, заявил член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Арсен Ильин на X Украинском банковском форуме в Киеве в четверг.

"Сегодня рождаются индексы на основные виды товаров на фьючерсных рынках. Очень хотим, чтобы уже в следующем году были индексы и торговля на индексы", – с такой презентацией выступил член Комиссии, которая с 1 июля является регулятором товарного биржевого рынка.

Ильин представил в качестве первого шага композитный индекс на хвойные лесоматериалы и индекс М+1 на электроэнергию от Украинской энергетической биржи (УЭБ).

По его словам, индекс на лес планируется на начало следующего года.

Член НКЦБФР выразил надежду, что индекс на электроэнергию будет публиковаться и на "Операторе рынка", а также будут индексы на газ.

"Индексная торговля уже на подходе, что позволит банкам принимать участие в торгах и предлагать участникам хеджирование рисков. Композитный индекс еще не является базисом торговли, тем не менее мы успешно стремимся к цели", – подчеркнул Ильин.

Он добавил, что необходимо договариваться с Нацбанком, чтобы не было 100% резервирования по новым инструментам.

Теги: #товары #биржи #индексы
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