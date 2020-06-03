Экономика

09:14 03.06.2020

Европейские индексы во вторник уверенно выросли

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Европейские индексы во вторник уверенно выросли

Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов во вторник, поддерживаемые надеждами на восстановление мировой экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,57% - до 359,77 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,87%, французский CAC - на 2,02%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,42% и 2,59% соответственно.

Германский DAX подскочил на 3,75% - до максимальной отметки с 4 марта, пишет Trading Economics. Как сообщает Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель пытается достичь компромисса с членами правящей коалицией по второму пакету мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом 100 млрд евро.

Тем не менее инвесторы продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином, а также за ситуацией в США в связи беспорядками в отдельных городах страны.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал в понедельник, что власти КНР предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Вашингтона в отношении Гонконга.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Тем временем в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе 25 мая.

Трамп призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своих территориях, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии.

Участники рынков, помимо прочего, беспокоятся, что охватившие страну беспорядки могут спровоцировать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эксперты ожидают, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард объявит о расширении программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой в настоящее время составляет 750 млрд евро.

ЕЦБ уже потратил более 210 млрд евро из программы, и такими темпами ее средства будут исчерпаны уже в октябре.

"Уже очевидно, что объем в 750 млрд евро недостаточен", - отмечает главный экономист UniCredit Эрик Нильсен.

Согласно опубликованным во вторник данным, розничные продажи в Швейцарии упали в апреле на 19,9% в годовом выражении, что стало максимальным падением за все время с начала ведения статистики в 2001 году. Месяцем ранее объем розничных продаж снизился на пересмотренные 5,8%.

Акции германской AroundTown, работающей в сфере коммерческой недвижимости, подскочили на 11,4% на новостях о том, что компания запустила программу обратного выкупа акций в размере 500 млн евро. Кроме того, AroundTown объявила о продаже некоторых активов на сумму 400 млн евро.

Цена бумаг Unibail-Rodamco-Westfield выросла на 9,4% после того, как компания сообщила, что 65 из 90 принадлежащих ей торговых центров уже возобновили работу и по крайней мере 87% будут открыты к середине июня.

Капитализация автопроизводителя Volkswagen AG выросла на 3,6%. Германская компания закрыла сделку на $2,6 млрд с американским производителем систем для беспилотных автомобилей Argo Al.

Акции британского ритейлера Tesco Plc подешевели на 1,2%. Как стало известно во вторник, главный финансовый директор Tesco Алан Стюарт уйдет в отставку 30 апреля 2021 года, в связи с чем совет директоров компании начинает поиск нового финдиректора - как внутри Tesco, так и за ее пределами.

Теги: #биржи #индексы #европа
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