13:40 03.11.2025

Підвищення вантажних тарифів може остаточно зупинити відновлення виробництва на Інгулецькому ГЗК - компанія

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", може остаточно зупинити відновлення виробництва через ймовірне підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці".

Згідно з поширеною в понеділок заявою компанії, реалізація планів підвищення вантажних тарифів сумарно на 40% може остаточно заблокувати відновлення виробництва на ІнГЗК, яке й без того перебуває у вимушеному простої і призупинило свою діяльність з липня 2024 року.

При цьому уточнюється, що ІнГЗК спеціалізується на видобутку і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, з виробничою потужністю до 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік. До повномасштабного вторгнення підприємство забезпечувало стабільні поставки для найбільших металургійних комбінатів України та експортувало продукцію до країн Східної Європи, створюючи сотні мільйонів доларів валютних надходжень. Поки комбінат працював на 70% - 80% потужності, лише за перше півріччя 2024 року було сплачено понад 1,1 млрд грн податків, а зараз за 9 місяців 2025 року — 181 млн грн, попри обмежений режим роботи. Це свідчить про вагомий внесок підприємства в економіку держави навіть у кризових умовах.

Наразі ІнГЗК перебуває у підтримуючому режимі діяльності - видобуток і переробка руди здійснюються в обсязі до 40 тис. тонн на місяць лише для технологічних потреб. Водночас, підкреслюють автори заяви, ІнГЗК здатен відновити роботу та повернутися до стабільного виробництва, але цей шанс може бути втрачений безвідповідальною тарифною політикою "Укрзалізниці".

"Ми маємо чіткий план відновлення виробництва, однак це можливо лише за стабільних і передбачуваних умов. Подальше підвищення вантажних залізничних тарифів зробить запуск комбінату економічно неможливим", - говориться в заяві підприємства.

ІнГЗК закликає уряд та Міністерство розвитку громад та територій втрутитися в ситуацію і не допустити підвищення залізничних вантажних тарифів протягом 2025-2026 рр. Відновлення повноцінної роботи таких підприємств, як ІнГЗК - це не лише питання економіки, а частина стратегії післявоєнного відновлення та зміцнення фінансової незалежності України, резюмується в заяві.

Як повідомлялось, ІнГЗК зупинив роботу влітку 2024 року. За підсумками діяльності в 2023 році комбінат скоротив чистий збиток уп’ятеро - до 167,235 млн грн із 851,259 млн грн у 2022-му році.

ІнГЗК спеціалізується на видобутку і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну. Виробляє залізорудний концентрат. Виробнича потужність підприємства - 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік.

ІнГЗК входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк, 71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%). Керуючою компанією групи "Метінвест" є ТОВ "Метінвест Холдинг".

Джерело: https://ingok.metinvestholding.com/uk-ua/news/pidvishchennia-vantazhnikh-tarifiv-ukrzaliznitsi-mozhe-ostatochno-zupiniti-vidnovlennia-virobnitstva-na-inguletskomu-gzk/

 

Теги: #інгзк

