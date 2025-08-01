Інтерфакс-Україна
Економіка
15:56 01.08.2025

KLR Bus інвестував 40 млн грн у автобусний термінал у Хмельницькому

2 хв читати

Українська компанія пасажирських перевезень KLR Bus інвестувала 40 млн грн в автобусний термінал у Хмельницькому, повідомив її засновник  Андрій Хоркавий у четвер.

"Ми адаптували більшість цих рішень під термінал KLR Bus, інвестувавши в нього понад 40 млн грн. І це було не просто будівництво, це було наше масштабування", - розповів він.

Крім того, за його словами термінал  KLR у Хмельницькому отримав Міжнародний сертифікат відповідності послуг
"Ми добровільно пройшли сертифікацію і для нас це був не просто маркетинговий хід. Це підтвердження того, що якість наших послуг відповідає кращим європейським стандартам", - сказав він.

За його словами, головною мотивацією для побудови власного терміналу було бажання надавати найякісніші послуги.
"Ми розуміли, що абсолютна більшість станцій та вокзалів в Україні не відповідають сучасним трендам, а той рівень обслуговування, який існував відштовхував пасажирів", - констатував засновник "KLR Bus".

Перед початком будівництва, як розповів він, компанія ретельно вивчила європейський досвід та намагалася врахувати основні сучасні тенденції.

Він підкреслив і те, що стає очевидно, що автобусні термінали можуть відіграти значну роль в масштабуванні ринку перевезень та збільшенні його капіталізації.

Як повідомлялося, у планах KLR Bus на найближчі 2-3 роки - збудувати власні термінали спочатку у Львові, а згодом в Перемишлі (Польща).

KLR Bus — транспортна компанія, що з 2012 року здійснює автобусні перевезення між Україною та країнами Європи. У розпорядженні компанії понад 100 автобусів марок Van Hool, Neoplan і Setra. KLR Bus обслуговує широку мережу міжнародних маршрутів. Щороку послугами компанії користуються понад 500 000 пасажирів.

ВАЖЛИВЕ

Свириденко доручила Марченку винести на уряд рішення про конкурсну комісію для відбору керівника митниці

Можливим державним IPO має передувати розрахунок з міноритаріями націоналізованих АТ – глава ІГ "Універ"

Рада для потреб оборони збільшила видатки держбюджету-2025 на 400 млрд грн та його дефіцит на 185 млрд грн

Свириденко: Бізнес очікує від уряду кроки з дерегуляції, тому починаємо аудит усіх держвидатків

Транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ виконав 13 реформ з 16 - речник ЄК

ОСТАННЄ

Свириденко доручила Марченку винести на уряд рішення про конкурсну комісію для відбору керівника митниці

Укргазбанк продав центральний офіс на Печерську за 317,9 млн грн

Магомедов: З 4 серпня клієнти "Фрідом Фінанс" можуть почати оформлювати звернення для повернення активів

Ощадбанк спростовує заяву "Три О" про передачу Gulliver в управління держбанкам

Чистий попит на готівковий долар у ІІ кв.-2025 зменшився до $0,1 млрд

Збереження облікової ставки підтримало дохідність гривневих інструментів і не стримало кредитування – звіт НБУ

НБУ з 2 серпня оновлює вимоги до методики оцінювання активів і зобов’язань страховика для розрахунку регулятивного капіталу

Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль – звіт НБУ

Продовольча інфляція близька до локального піку – прогноз НБУ

Нацбанк погіршив на 2025р прогноз урожаю зернових в Україні до 57,9 млн тонн і олійних до 21 млн тонн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА