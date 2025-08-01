KLR Bus інвестував 40 млн грн у автобусний термінал у Хмельницькому

Українська компанія пасажирських перевезень KLR Bus інвестувала 40 млн грн в автобусний термінал у Хмельницькому, повідомив її засновник Андрій Хоркавий у четвер.

"Ми адаптували більшість цих рішень під термінал KLR Bus, інвестувавши в нього понад 40 млн грн. І це було не просто будівництво, це було наше масштабування", - розповів він.

Крім того, за його словами термінал KLR у Хмельницькому отримав Міжнародний сертифікат відповідності послуг

"Ми добровільно пройшли сертифікацію і для нас це був не просто маркетинговий хід. Це підтвердження того, що якість наших послуг відповідає кращим європейським стандартам", - сказав він.

За його словами, головною мотивацією для побудови власного терміналу було бажання надавати найякісніші послуги.

"Ми розуміли, що абсолютна більшість станцій та вокзалів в Україні не відповідають сучасним трендам, а той рівень обслуговування, який існував відштовхував пасажирів", - констатував засновник "KLR Bus".

Перед початком будівництва, як розповів він, компанія ретельно вивчила європейський досвід та намагалася врахувати основні сучасні тенденції.

Він підкреслив і те, що стає очевидно, що автобусні термінали можуть відіграти значну роль в масштабуванні ринку перевезень та збільшенні його капіталізації.

Як повідомлялося, у планах KLR Bus на найближчі 2-3 роки - збудувати власні термінали спочатку у Львові, а згодом в Перемишлі (Польща).

KLR Bus — транспортна компанія, що з 2012 року здійснює автобусні перевезення між Україною та країнами Європи. У розпорядженні компанії понад 100 автобусів марок Van Hool, Neoplan і Setra. KLR Bus обслуговує широку мережу міжнародних маршрутів. Щороку послугами компанії користуються понад 500 000 пасажирів.