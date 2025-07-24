Депутат пропонує ввести спрощений режим експлуатації для надлегких повітряних суден

Повітряні судна з порожньою масою до 120 кг підлягатимуть лише електронному обліку в спеціалізованому реєстрі, без включення до державного реєстру цивільних повітряних суден, а оператори таких суден зможуть проходити спрощену підготовку без обов’язкового отримання свідоцтва пілота цивільної авіації.

Таку норму містить зареєстрований у Верховної Раді 23 липня законопроект №13463-1 "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо спрощеного режиму експлуатації надлегких повітряних суден".

Крім того, документ пропонує внести зміни до Повітряного кодексу України та виокремити окрему категорію літальних апаратів з максимальною злітною масою до 450 кг, призначених винятково для некомерційного використання, зокрема для рекреаційних і спортивних цілей.

"Ми прагнемо створити умови, за яких громадяни зможуть безпечно та законно експлуатувати надлегкі повітряні судна без надмірного адміністративного навантаження. Йдеться не лише про спорт чи відпочинок - ці платформи можуть ефективно використовуватись у волонтерських, освітніх, гуманітарних і навіть оборонних цілях", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" автор законопроєкту народний депутат Володимир Крейденко.

За словами депутата, ухвалення законопроєкту створить передумови для розвитку малої авіації в Україні, сприятиме діяльності авіаційних гуртків та технічної творчості, підтримуватиме національних виробників повітряних суден і забезпечить гармонізацію національного авіаційного законодавства з нормами Європейського агентства з авіаційної безпеки (EASA) та Федерального управління цивільної авіації США (FAA).