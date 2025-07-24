PGD спільно з TAS Group розпочали реалізацію проєкту житлового комплексу Bellevie

Девелоперська компанія PGD спільно з TAS Group розпочали реалізацію проєкту будівництва житлового комплексу бізнес-класу Bellevie (Оболонський р-н, вул. Бережанська, 9), вже відкриті предпродажі, повідомили компанії під час презентації проєкту.

За словами співзасновницї PGD, керуючого партнеру проекту Bellevie Наталії Дівєєвої, цей проєкт перший з низки партнерських з TAS Group.

"Bellevie втілює філософію "дозволити собі жити красиво". Його створено для тих, хто цінує час, прагне до комфорту без компромісів і хоче мати поруч все необхідне для натхнення, відпочинку та гармонійного ритму життя", - наголосила Дівєєва.

Комплекс закритого типу з шести 25-поверхових будинків споруджується на ділянці 3,79 га. В цілому буде 1770 квартир, підземний паркінг з лифтом на 964 паркомісця. У перший черзі пропонуються одно-трикімнатні квартири площею від 53 кв. м до 112 кв. м.

Комплекс передбачає продуману інфраструктуру з лаунж-зонами, коворкінгами, дитячими просторами та спортивними майданчиками. На території комплексу буде розташований фітнес-центр площею 3,8 тис. кв. м, зі СПА-зоною та басейном, передбачена окрема будівля у 1 тис. кв. м під дитячі освітні заклади. Понад 65% території буде озеленено, рослини підібрані таким чином, щоб забезпечити квітування з березня по жовтень. Як наголошують у компанії, приватність закритого простору буде досягнута, у тому числі пейзажним озелененням по периметру.

За словами комерційного директора Владислава Максим’яка, ціна пресейла до 14 серпня - $1,8 тис/кв. м, розрахункова базова ціна - $2,3 тис. кв. м.

Згідно з даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, дозвіл на будівництво проєкту виданий у квітні 2025 року. Замовником є ТОВ "Белльві", генпідрядник - "АК інжинірінг". Проєкт розроблений ТОВ "БІП-ПМ".

Згідно даним YouControl, ТОВ "Белльві", код ЄДРПОУ 45271337, було зареєстровано 28 грудня 2023 року, розмір статутного капіталу складає 1 млн грн. Кінцеві бенефіціари - Сергій Тигипко (50%), Наталія Дівєєва та Фаїна Баршаєвська (по 25%).

Київрада у вересні 2021 році ділянку на Бережанській, 9, надала в оренду на 10 років ТОВ "Інвест-менеджмент корпорейшн", кінцевим бенефіціаром якого є Сергій Тигипко.

Project general development (PGD) — девелопер нової формації, заснований Наталією Дівєєвою та Фаїною Баршаєвською, який втілює принципи людиноцентричності, відповідальності та розумних інвестицій в якість. Ядром компанії є команда, яка реалізувала Park Avenue, Park Avenue VIP та TRIIINITY.