Ми у будь-якому випадку прийдемо до розкриття банківської таємниці – Мінфін

Україна має прийти до розкриття банківської таємниці, оскільки це передбачено Національною стратегією доходів, заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

"У Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього (розкриття банківської таємниці – ІФ-У) прийти. І це у будь-якому випадку буде", - сказав Улютін на засіданні фінкомітету Ради у четвер.

За його словами, зараз триває складна дискусія між Мінфіном та Нацбанком.

"Якщо б ми вивели весь цей закон зі всіма речами, які ми вважаємо за потрібне, то цей закон би навіть до комітету не дійшов би", - додав він.

Як повідомлялось, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував у першому читанні законопроєкт № 13233 щодо платіжної зони SEPA, який передбачає створення реєстру банківських рахунків і сейфів усіх громадян.