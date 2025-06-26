Інтерфакс-Україна
Економіка
16:14 26.06.2025

Сплата туристичного збору подорожуючими в Україні за 5 міс.-2025 зросла на третину

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Сплата туристичного збору подорожуючими в Україні за 5 міс.-2025 зросла на третину

Обсяг надходжень від туристичного збору до місцевих бюджетів за січень-травень 2025 року сягнув 132 млн грн, тоді як за аналогічний період 2024 року він становив 98,6 млн грн, повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

"Найпривабливіше місто для туристів – Київ. 25% сплаченого туристичного збору припадає на столицю (33 млн грн)", - констатується в повідомленні на сайті служби в четвер.

За підсумками зазначеного періоду в лідери вийшли також Львівська (24,7 млн грн), Івано-Франківська (21,2 млн грн) та Закарпатська область (10,5 млн грн).

В ДПС нагадали, що туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. Своєю чергою податкові агенти (тобто суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання/ночівлі: готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо) перераховують його до місцевого бюджету.

Наголошується, що перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, оприлюднено на сайтах місцевих рад.

Служба також наголосила, що ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання. Вона становить до 0,5% мінімальної зарплати для громадян України та до 5% – для іноземців.

Теги: #туристичний_збір

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