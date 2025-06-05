Anglo American готується розпочати офіційну процедуру продажу De Beers

Компанія Anglo American Plс, яка контролює De Beers, готується розпочати офіційну процедуру продажу алмазодобувної компанії, отримавши ознаки зацікавленості від потенційних покупців, серед яких два колишніх CEO De Beers, повідомляє агентство Bloomberg.

Брюс Клівер і Гарет Пенні (який був головою ради директорів «Норнікеля» з 2013 року по березень 2022 року) очолюють групи потенційних покупців. Крім них зацікавлений ветеран австралійської гірничодобувної промисловості Майкл О'Кіфф. Anglo працює з консультантами, які готуються розпочати процес продажу, повідомили джерела Bloomberg.

Anglo American не коментує цю інформацію, так само як Клівер і Пенні.

Клівер, який пішов з посади глави De Beers у 2023 році, наразі є головою ради директорів Gemfields Group, що займається видобутком смарагдів. За даними джерел Bloomberg, він знаходиться на просунутій стадії організації фінансування для потенційної пропозиції.

Пенні, який очолював De Beers під час глобальної кризи 2008-09 рр., коли компанії довелося закривати частину шахт і залучати капітал акціонерів, зараз працює головою компанії Ninety One Plc, що управляє активами.

О'Кіфф зараз є головою алмазодобувної компанії Burgundy Diamond Mines Ltd., яка управляє канадським родовищем Ekati, що раніше належало BHP.

Вихід з капіталу De Beers є фінальним етапом плану реструктуризації, прийнятого главою Anglo Данканом Ванбладом минулого року, коли Anglo відмовилася від поглинання з боку BHP. Anglo вже погодилася продати вугільні та нікелеві активи і в червні завершила виділення платинового бізнесу колишньої Anglo American Platinum.

Anglo продає De Beers в момент затяжної кризи на ринку алмазів, списавши за 2 роки її вартість на суму $4,1 млрд.