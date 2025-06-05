Інтерфакс-Україна
Економіка
17:20 05.06.2025

Dr. Martens знизив річний дохід на 10%

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Британський виробник взуття Dr. Martens Plc у 2025 фінансовому році, який завершився 31 березня, скоротив дохід на 10% - до 787,6 млн фунтів стерлінгів ($1,07 млрд), повідомляється в його звітності.

Без урахування зміни курсів обміну валют вона зменшилася на 8%.

Виручка в регіоні EMEA знизилася на 11%, в Північній і Південній Америці - також на 11%, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - на 4%.

Доподатковий прибуток Dr. Martens впав до 8,8 млн фунтів у порівнянні з 93 млн фунтів роком раніше. Прибуток без урахування разових факторів знизився до 34,1 млн фунтів з 97,2 млн фунтів.

Погіршення фінансових показників було обумовлено складними макроекономічними умовами і слабким споживчим попитом на декількох основних ринках.

При цьому компанія заявила, що буде реалізовувати нову стратегію для залучення покупців. Вона має намір забезпечити стійке збільшення виручки вище темпів зростання ринку взуття в середньостроковій перспективі.

Dr. Martens також повідомила, що очікує «значного зростання» базового прибутку в цьому фінансовому році. Аналітики очікують підвищення до 54-74 млн фунтів.

Котирування акцій Dr. Martens на торгах у четвер злетіли майже на 25%. За останні дванадцять місяців ринкова вартість компанії знизилася на 12,7% (до 578 млн фунтів), тоді як фондовий індекс FTSE 100 додав 6,4%.

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