Тестовий період роботи системи "єАкциз" треба продовжити, щоб запобігти недоотриманню 140 млрд грн податків - "Укртютюн"

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" закликала прем`єр-міністра, віце-прем`єра – міністра цифрової трансформації, міністра фінансів, голову Верховної Ради та голову Державної податкової служби продовжити роботу електронної системи "єАкциз" у тестовому режимі до 1 січня 2027 року зі збереженням обігу паперової акцизної марки, йдеться у зверненні асоціації.

Галузеве об`єднання нагадало, що у липні 2023 року набув чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів у зв`язку із запровадженням електронної простежуванності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Згідно цим змінам, з 1 січня 2026 року в Україні має повноцінно запрацювати система "єАкциз".

За словами виробників, стадія розробки програмного забезпечення Електронної системи досі не завершена і йде паралельно з тестуванням готових його елементів. Повноцінний доступ до тестування планують надати лише у листопаді 2025 року – за два місяці до обов'язкового запуску.

Найбільшою проблемою, на думку галузевого об’єднання, є обмеженість тестового режиму.

"Кількість унікальних ідентифікаторів, доступних у тестовому режимі, не перевищує 10 000 штук, тоді як середня щоденна потреба у виробництві сягає понад 1,6 млн марок акцизного податку на одного виробника або імпортера. Програмне забезпечення електронної системи за час обмеженого тестування не зможе пройти перевірку стабільності в умовах реального навантаження, що унеможливлює його повноцінне тестування", – зазначено у листі.

Іншою проблемою є обмежений час для інтеграції бізнесу з API (Application Programming Interface). В асоціації "Укртютюн" наголосили, що повноцінну технічну документацію для API економічні оператори отримають не раніше листопада, після чого буде лише два місяці на тестування, навчання персоналу та запуск інтеграційного рішення.

"Це об'єктивно недостатній термін, враховуючи залучення як місцевих фабрик, так і закордонних фабрик, чия продукція імпортується в Україну. Робота у ручному режимі є неможливою – виробничі лінії мають високу швидкість (до 500 пачок на хвилину), що виключає затримки в обробці", – йдеться у зверненні.

Виробники попередили про серйозні фінансові наслідки для держави. За їхніми словами, кожна доба "простою" тютюнової індустрії коштуватиме державному та місцевим бюджетам понад 400 млн грн.

Критичним моментом, за інформацією асоціації, стане період між припиненням подання заявок на паперові марки акцизного податку (з 18 жовтня 2025 року) та запуском електронної системи.

"У разі технічної або функціональної неготовності електронної системи до повноцінної роботи, існує ризик фактичної зупинки індустрії через неможливість здійснювати виробництво з 1 січня 2026 року внаслідок відсутності марок акцизного податку", – підкреслили в асоціації "Укртютюн".

Там також вказали на затримки у прийнятті необхідних підзаконних актів. Кабінет міністрів мав ухвалити їх протягом шести місяців після прийняття закону, однак "станом на 1 лютого 2024 року жодного такого акта ухвалено не було". Перші документи з'явилися лише у жовтні 2024 року із затримкою понад дев'ять місяців.

Особливо проблемним виробники вважають положення про видалення з електронної системи всіх кабінетів та даних 31 грудня 2025 року, що означає необхідність одночасної повторної реєстрації всіх учасників ринку з 1 січня 2026 року.

"Укртютюн" закликав продовжити функціонування програмного забезпечення електронної системи"єАкциз" у тестовому режимі до 1 січня 2027 року (зі збереженням обігу паперової акцизної марки на відповідний період) для уникнення ризиків недоотримання бюджетом понад 140 млрд податкових надходжень у наступному році.