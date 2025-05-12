Уряд виплатив українцям кешбек за березень

Накопичені за березень в рамках програми "Національний кешбек" 443 млн грн надійшли на рахунки 3,4 млн українців, повідомило Міністерство економіки в понеділок.

Як повідомлялось, обсяг нацкешбеку, виплаченого урядом у березні, став найбільшим за шість місяців повноцінної дії програми.

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, мінімальний - 2 грн/місяць. Кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

Про завершення бета-тестування програми "Національний кешбек" і рішення запустити національну рекламну кампанію повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко 11 жовтня 2024 року.