Sky Bank акредитував київський ЖК Greenville Park до програми "є-Оселя"

Житловий комплекс бізнес-класу Greenville Park (Київ, вул.Пимоненка, 21) доєднався до державної програми "є-Оселя", акредитацію надав Sky Bank, повідомили у пресслужбі девелопера.

У компанії зазначили, що спільна діяльність комерційного банку та девелопера є важливим драйвером для активізації будівельної сфери, особливо у теперішніх складних умовах. Водночас така взаємодія підвищує довіру до забудовника, адже фінансові установи проводять ретельну перевірку девелоперських компаній перед тим як надати акредитацію.

"Банк має бути переконаним у тому, що девелоперська компанія є надійним партнером, володіє необхідною документацією, має бездоганну ділову репутацію та стабільно реалізує свої проєкти. Проводиться ретельний моніторинг фінансової спроможності забудовника завершити будівництво своєчасно, а схема продажів є перевіреною та відповідає умовам державної програми. Іншими словами, акредитація - це вагомий сигнал довіри, який говорить на користь компанії", - відзначає комерційний директор Greenville Дан Сальцев.

Вартість квадратного метру у 25-поверховому ЖК Greenville Park - від 1850 у.о. Член правління Sky Bank Володимир Чорненький зазначив, що оформити іпотеку на квартиру в Greenville Park можна також онлайн.

"Цифровий процес погодження та оформлення іпотечного кредиту доступний завдяки застосунку SkyBank. Ми презентували цю інноваційну технологію на Першому іпотечному форумі. Повністю цифровий процес оформлення іпотеки за програмою "є-Оселя" особливо стане у нагоді девелоперам і тим, хто продає нерухомість на первинному ринку, тому що відкриває можливості для швидких продажів, коли рішення щодо фінансування приймається практично у моменті", - зазначив Чорненький.

По даним Укрфінжитла, станом на 23 квітня за весь час дії програми пільгової іпотеки "є-Оселя" (з 2022 року) власниками житла стали 16528 родин, загальна сума отриманих кредитів становить 27,171 млрд грн.