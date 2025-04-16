Інтерфакс-Україна
Економіка
17:53 16.04.2025

З 1 липня в Україні відбудеться перехід на номінальну напругу 230/400 В відповідно до євростандарту

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З 1 липня в Україні відбудеться перехід на номінальну напругу 230/400 В відповідно до євростандарту
Фото: Pixabay

З 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 В, повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП).

Як зазначив регулятор, одним з ключових нововведень є встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

"Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори", - зазначили в комісії. Окрім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності – електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності.

В комісії поінформували, що відповідно до наказу Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" від 23 травня 2024 року №179 було прийнято нову редакцію відповідного національного стандарту, гармонізованого з європейським. Цей стандарт набрав чинності з 1 березня 2025 р.

У зв’язку з цим, а також з метою удосконалення вимог Кодексу систем розподілу та адаптації до нових технічних норм і графіків споживання, регулятор на засіданні 15 квітня прийняв постанову "Про затвердження змін до Кодексу систем розподілу".

Документ, зокрема, уточнює положення щодо впровадження нових значень рівнів напруги у зв’язку з набранням чинності нового стандарту.

 

Теги: #напруга #євростандарти

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