Інтерфакс-Україна
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19:38 14.05.2025

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перехід ветеринарії на євростандарти

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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перехід ветеринарії на євростандарти

Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила у першому читанні проєкт закону, який наближає Україну до стандартів Європейського Союзу у сфері ветеринарії, повідомив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду у Facebook.

Він зауважив, що мета законопроєкту " Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та у сфері благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу " (№12285-Д) — гармонізувати українське ветеринарне законодавство з нормами ЄС, забезпечити здоров’я тварин, якість кормів і ветеринарних препаратів, а також зміцнити епізоотичну ситуацію в країні.

"Цей законопроєкт є євроінтеграційним і ключовим у переговорах за напрямами №12 "Продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика" та №28 "Захист прав споживачів та охорона здоров’я ". Подальше прийняття цього документа є сигналом для європейських партнерів про реальну готовність України до євроінтеграції ", — уточнив Гайду.

Поміж основних положень документу — цифрова реєстрація ветеринарних ліків і кормів, фармаконагляд за побічними ефектами препаратів, створення держреєстрів українською та англійською мовами, чіткий розподіл повноважень між органами контролю. Закон також передбачає перехідні періоди, що дасть змогу адаптуватися всім учасникам ринку.

"Виграють усі: держава отримає ефективні інструменти контролю і міжнародне визнання, фермери — прозорі правила та цифровізацію процесів, споживачі — безпечні продукти, а ЄС — партнера, який дотримується спільних стандартів", — резюмував голова парламентського комітету.

 

Теги: #євростандарти #ветеринар

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