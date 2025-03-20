АМКУ дозволив групі BGV Буткевича придбати заводи "Аерок"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" власника корпорації "АТБ" та інвестиційної групи BGV Group Management Геннадія Буткевича на набуття контрою над ТОВ "Аерок".

Згідно з інформацією на сайті АМКУ, компанія у четвер отримала дозвіл на придбання частки у статутному капіталі "Аерок", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

За даними Opendatabot, власником "Трайдент Геоінвест Україна" є BGV Investments Limited (Кіпр, 100%), кінцевим бенефіціаром – Геннадій Буткевич.

Як повідомлялося, ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" у грудні 2024 року перемогло на онлайн-аукціоні з продажу націоналізованого заводу "Аерок" із пропозицією 1,89 млрд грн, що в 1,9 раза перевищує стартову ціну активу.

Після аукціону компанія BGV Group Management поділилася планами розвивати заводи "Аерок" під новим брендом.

Раніше завод належав російському ПАТ "Группа ЛСР" російського підприємця Андрія Молчанова. 12 травня 2023 року Україна запровадила санкції проти AEROC Investment Deutschland GmbH, якій належить ТОВ "Аерок".

У серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 закону "Про санкції", у вигляді конфіскації українських активів ПАТ "Група ЛСР", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: AEROC Investment Deutschland Gmb, Андрія Молчанова, ТОВ "Аерок". Фінальне рішення апеляційної інстанції було ухвалено в жовтні 2023 року.

ТОВ "Аерок", що працює на українському ринку з грудня 2006 року, є одним із лідерів ринку виробів із ніздрюватого бетону автоклавного твердіння в Україні. Має два заводи: в Обухові та Березані. У 2022 році планував запустити завод у Львівській області.