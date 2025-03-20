Інтерфакс-Україна

Економіка

20:46 20.03.2025

АМКУ дозволив групі BGV Буткевича придбати заводи "Аерок"

2 хв читати
АМКУ дозволив групі BGV Буткевича придбати заводи "Аерок"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" власника корпорації "АТБ" та інвестиційної групи BGV Group Management Геннадія Буткевича на набуття контрою над ТОВ "Аерок".

Згідно з інформацією на сайті АМКУ, компанія у четвер отримала дозвіл на придбання частки у статутному капіталі "Аерок", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

За даними Opendatabot, власником "Трайдент Геоінвест Україна" є BGV Investments Limited (Кіпр, 100%), кінцевим бенефіціаром – Геннадій Буткевич.

Як повідомлялося, ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" у грудні 2024 року перемогло на онлайн-аукціоні з продажу націоналізованого заводу "Аерок" із пропозицією 1,89 млрд грн, що в 1,9 раза перевищує стартову ціну активу.

Після аукціону компанія BGV Group Management поділилася планами розвивати заводи "Аерок" під новим брендом.

Раніше завод належав російському ПАТ "Группа ЛСР" російського підприємця Андрія Молчанова. 12 травня 2023 року Україна запровадила санкції проти AEROC Investment Deutschland GmbH, якій належить ТОВ "Аерок".

У серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 закону "Про санкції", у вигляді конфіскації українських активів ПАТ "Група ЛСР", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: AEROC Investment Deutschland Gmb, Андрія Молчанова, ТОВ "Аерок". Фінальне рішення апеляційної інстанції було ухвалено в жовтні 2023 року.

ТОВ "Аерок", що працює на українському ринку з грудня 2006 року, є одним із лідерів ринку виробів із ніздрюватого бетону автоклавного твердіння в Україні. Має два заводи: в Обухові та Березані. У 2022 році планував запустити завод у Львівській області.

 

Теги: #амку #аерок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 21.02.2025
"Київстар" повторно звернувся до АМКУ за дозволом на купівлю онлайн-сервісу Tabletki.ua

"Київстар" повторно звернувся до АМКУ за дозволом на купівлю онлайн-сервісу Tabletki.ua

17:38 23.01.2025
АМКУ надав дозвіл "Укрнафті" на концентрацію понад 50% "Альянс Холдинг"

АМКУ надав дозвіл "Укрнафті" на концентрацію понад 50% "Альянс Холдинг"

18:17 25.12.2024
"Філіп Морріс Україна" виконає приписи АМКУ, посилить інформування споживачів про системи нагрівання тютюну

"Філіп Морріс Україна" виконає приписи АМКУ, посилить інформування споживачів про системи нагрівання тютюну

15:28 25.12.2024
АМКУ оштрафував дві будкомпанії на 106 млн грн за змову на торгах із капремонту доріг

АМКУ оштрафував дві будкомпанії на 106 млн грн за змову на торгах із капремонту доріг

12:41 19.12.2024
BGV власника "АТБ" Буткевича перемогло в аукціоні з продажу заводу "Аерок" за 1,89 млрд грн

BGV власника "АТБ" Буткевича перемогло в аукціоні з продажу заводу "Аерок" за 1,89 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

ЄС планує надавати Україні по EUR1 млрд ERA-фінансування щомісяця до листопада і EUR6 млрд у грудні-2025 – Домбровскіс

ВВП України за 2 міс.-2025 виріс на 1,1% - перша віцепрем’єрка

Голова НКЦПФР бачить завданням держави виконати зобов’язання перед міноритаріями "Укрнафти", "Мотор Січі" та ЗТР

"Енергоатом" працює над договором про купівлю у Болгарії корпусів реакторів для ХАЕС-3,4 з використанням кредитних коштів – віце-президент

Голова НКЦПФР сподівається на початок виплат клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" влітку

ОСТАННЄ

Програма ReArm Europe передбачає можливості закупівель продукції ОПК України – єврокомісар Домбровскіс

Польща запровадила санкції проти білоруського постачальника продукції "Гродно Азоту"

ЄС планує надавати Україні по EUR1 млрд ERA-фінансування щомісяця до листопада і EUR6 млрд у грудні-2025 – Домбровскіс

Держбюджет може недоотримати 1,1 млрд грн через мінімізацію рентних платежів за користування надрами - БЕБ

Італія спрямовує 9 млн євро на підтримку агросектора України в Одеській області

Нацбанк очікує запуск усіма системними банками миттєвих переказів у I півріччі-2025

ПРООН від початку війни надала "Укренерго" підтримку на EUR20 млн

Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД

Італія оголосила конкурс на очищення українських земель з бюджетом EUR6 млн

Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА