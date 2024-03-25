"Санкційний Рамштайн": як зупинити ракетний терор росіян?

Сергій Тарута, народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, промисловець

Тричі за останні кілька днів росія завдавала масованого ракетного удару по Україні. По житлових будинках і енергетичних об’єктах, заливши сотні тисяч українців без світла, опалення, зв’язку. У ракетах, що днями летіли на Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Львів, в ракетах, що перетворили на пекло Сумщину – іноземні комплектуючі – це не старі запаси, це комплектуючі, які росія купує, а інші держави продають уже зараз.

Недосконалість процесів накладання санкцій державами-партнерами на росію, створює їй певні можливості для їх обходу. Сьогодні, державам-партнерам та державам, які ще й досі не визначилися зі своєю позицією щодо України, необхідно зрозуміти, усвідомити та прийняти за дійсне, що санкції – це та сама зброя перемоги, але зброя нелетальної дії. Роль санкцій як нині, так і у майбутньому буде такою ж важливою, як роль танків, літаків та систем протиповітряної та протиракетної оборони, які так вкрай сьогодні потрібні Україні.

Можливість обходу санкцій російською стороною в рази знижує ефективність переданої Україні летальної зброї. Обхід росією санкцій створює сприятливі умови як для достатньо продуктивного функціонування оборонно-промислового комплексу (ОПК) в інтересах нарощування її бойового потенціалу, так і підґрунтя для переходу на військову економіку. Саме тому зараз вкрай необхідна нова форма партнерства. Це має стати так званий "Санкційний Рамштайн".

"Санкційний Рамштайн" повинен стати спільним “санкційним фронтом” боротьби “добра зі злом”, “світла з темрявою”, “верховенства права та нехтування його законами”. Головною метою створення такого фронту є об'єднання всіх держав цивілізованого світу для ефективної протидії спроб обходу росією жорстких санкції та примушування її до відмови від досягнення воєнно-політичних цілей з подальшим створенням умов для відновлення території територіальної цілісності України в межах міжнародно-визнаних кордонів.

"Санкційний Рамштайн" це нова концепція міжурядового партнерства, спрямованого на підтримку України в її зусиллях протистояти агресії росії. Основні завдання такого партнерства можна умовно поділити на два напрями.

Перший напрям пов'язаний з безпосереднім вирішенням завдань з підтримки сил оборони України. Його суть зводитиметься до посилення існуючих спроможностей, а зміст заходів повинен спрямовуватися на: обговорення питань передавання зброї (бронетехніки, артилерійських систем, ракетної та авіаційної техніки, інших необхідних комплексів та систем військового призначення), постачання військового обладнання та військової допомоги Україні для зміцнення її обороноздатності та здатності протистояти російській агресії, захисту населення та цивільної інфраструктури; технічну підтримку, надання технічної допомоги в навчанні та обслуговуванні наданої зброї, а також в удосконаленні оборонних систем України; організацію та проведення спільних військових навчань з метою нарощування бойових спроможностей українських підрозділів; логістичну підтримку. Партнерство повинно створити умови для логістичної підтримки у ході транспортування та постачання зброї та військового обладнання до України.

Другий напрям пов'язаний з протидією державі-агресору й підтриманням та відновленням національної економіки України. Основними заходами при цьому можуть бути: координація процесу накладання санкцій, тобто учасники "Санкційного Рамштайну" повинні об'єднати свої зусилля для розроблення та впровадження спільних санкційних заходів проти росії. Це може включати введення нових санкцій, посилення існуючих або узгодження стратегій їх застосування; економічна підтримка України. Така підтримка повинна зводитися до того, що "Санкційний Рамштайн" сприятиме наданню фінансової допомоги, інвестицій або торговельних переваг; політична підтримка.

Приведений вище перелік завдань та заходів з їх реалізації у рамках “Санкційного Рамштайну” повинен бути спрямований на створення єдиної та ефективної стратегії міжнародної підтримки України в її боротьбі проти російської агресії. Разом з тим недостатня дієвість існуючих санкційних механізмів призводить до того, що значна частка технологічної зброї (різні види та типи ракет, ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА), яка перебуває на озброєнні росії мають у своєму складі елементи систем управління, живлення, передачі даних тощо іноземного виробництва. Так, наприклад, для виготовлення баражуючих боєприпасів “Ланцет”, що являють собою БпЛА ударного типу, росіяни використовують елементи живлення, відеодекодери, мережеві процесори, чіпи пам'яті, транзистори, мікросхеми, високочастотні підсилювачі, модулі супутникової навігації іноземного виробництва. Без цих комплектуючих виготовлення росіянами високоточної зброї суттєво ускладнюється. Значна кількість іноземних комплектуючих також міститься в ударних БпЛА типу “Shahed-136”, “Mohajer-6”, “Zala 421-16Е”, ракетах “Іскандер-К”, в крилатих ракетах повітряного базування Х-101, керованих ракетах Х-59Мк-2, гіперзвукових ракетах Х-47М2 “Кинджал” та багатьох інших зразках озброєння.

Продовжуючи тему БпЛА слід відмітити, що сьогодні в росії розгорнуто декілька потужних технологічних ліній з їх виробництва. Така сама ситуація стосується й технологічних ліній з виготовлення високоточної ракетної зброї. І перші, і другі, як не прикро, працюють в обхід санкцій, накладених державами-партнерами України. Єдине, що варіює – це кількісні показники з їх виробництва, які залежать від наявності або відсутності іноземних комплектуючих. Такий стан справ породжує нагальну потребу посилення контрольних заходів за експортом та імпортом іноземних комплектуючих. Не менш важливим є посилення контролю за надходженням в росію таких комплектуючих і від її держав-сателітів, у тому числі й через підставні проксі-держави.

Якщо Президент поставить це питання перед нашими партнерами і буде створено “Санкційний Рамштайн” вже за півроку у росіян просто не буде ракет, якими вони гатять по Україні, забираючи життя людей, руйнуючи об'єкти інфраструктури та енергетики.