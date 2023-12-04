Колонки

15:35 04.12.2023

Автор СЕРГІЙ ТАРУТА

Повернення і збереження історичних культурних цінностей – кроки на шляху до Великої Перемоги!

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Повернення і збереження історичних культурних цінностей – кроки на шляху до Великої Перемоги!

Сергій Тарута, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань економічного розвитку

 

"Від імені народу України звертаємось до членів Генеральних Штатів Королівства Нідерланди із проханням приділити належну увагу важливому для нас питанню повернення українських культурних цінностей його власнику – народу України – і не допустити недотримання норм міжнародного права".

"Такими словами Парламент України у далекому 2015 році звернувся до Генеральних штатів (Парламенту) Королівства Нідерланди щодо ситуації із артефактами, щодо яких була здійснена безсоромна спроба ворога зі сходу вкрасти частину історії нашої держави.".

"Прийняття тієї постанови, яку було ініційованою мною як народним депутатом, стало першим кроком визнання проблеми із колекціями Кримських музеїв, які опинилися в окупації, на найвищому державному рівні.".

"Коли постало питання фінансування, щоби зупинити злочин росіянців і подати позов, не було жодних вагань, адже йшлося про безцінну національну спадщину.

"Символічне і практичне значення повернення культурних цінностей в Україну має державну вагу особливо сьогодні – коли всі наші думки спрямовані на здобуття Перемоги.".

"Згадуючи процес, який супроводжував прийняття рішення судом про повернення цих цінностей, фінансові, політичні, логістичні проблеми, які виникали чи створювалися іншою стороною та які іноді доводилося вирішувати просто в ручному режимі, хочу подякувати усім причетним державним органам, юридичним радникам, музейникам і мистецтвознавцям, які брали безпосередню участь у вирішенні цієї проблеми.".

"Повернення "Скіфського золота" в Україну – приклад того, як ми, український народ, можемо об’єднувати зусилля для досягнення спільної значимої для держави мети. Ця рятівна здатність має надихати усіх, хто навіть сьогодні іще має сумнів, чи принесе позитивний результат щоденна, кропітка, беззастережна праця.

"У цій битві з росіянцями Україна пермогла! І у війні – переможе.".

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