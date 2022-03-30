Відповідальність за геноцид

Сергій Тарута, народний депутат України



Щодо перемовин у Стамбулі – не коментуватиму й не критикуватиму їхнього перебігу, адже всі ми розуміємо, це лише перші кроки з тисячі. Однак, кінцевою метою будь-яких перемовин, і це важливо проговорити голосно і чітко, має бути відповідальність росії за геноцид українського народу.

Упевнений, це не тільки моя позиція, а й позиція всіх, хто зараз захищає українську землю, всіх, хто втратив рідних, близьких, хто втратив свої домівки. Позиція вщент зруйнованого Маріуполя, Харкова, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, понівечених Сум, Чернігова, Тростянця, окупованого Херсона, позиція Миколаєва, в якому вчора орки поховали людей під завалами розбомбленої адміністрації. Позиція мільйонів людей, чиї життя та родини зруйнували російські війська, чиїх дітей убили й скалічили окупанти.

Обговорювати на цих перемовинах потрібно репарації та контрибуції.

Росіяни влаштували на території незалежної держави в самому центрі Європи геноцид (подивіться визначення цього терміну в міжнародному праві – саме це росіяни і роблять). У час, коли у Маріуполь, який є символом незламності, тримає героїчну оборону, поки орки стягують до міста найпотужніші свої війська, коли ЗСУ б’ються за кожний сантиметр української землі, проливаючи свою кров, на перемовинах потрібно вимагати відповідальності росії за геноцид. Ворог має відповісти. І ця відповідальність має лягти не тільки на сьогоднішнє покоління росіян, зомбованих путінською пропагандою, а й на майбутні покоління. Вони або нестимуть колективну відповідальність, як німці після Другої світової, або за кілька років ми отримаємо Другу чеченську.

Історична відповідальність росії за геноцид українського народу має бути незворотною. Уже зараз, ще до припинення вогню, там мають розуміти, світ знає, хто в цій війні загарбник, а хто жертва кривавої війни. І жодна російська пропаганда не має мати шансів поширювати ідею про те, що "винен лише путін". Це геноцид українського народу.

Ті, хто скидали бомби на лікарні, пологові будинки, театр, де ховались діти і вагітні жінки, ті, хто ґвалтували, розстрілювали, катували, мародерили не зможуть просто піти з України і жити своїм життям. Військові злочинці мають бути покарані за військові злочини. Народ-загарбник має нести історичну відповідальність. Росія має заплатити за геноцид. Без цього не буде не тільки миру, світу, яким ми знали його дотепер, не буде.