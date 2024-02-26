Колонки

15:56 26.02.2024

Автор СЕРГІЙ ТАРУТА

Маємо перейти від розуміння, що ми аграрна держава, яка годуватиме Європу, до розуміння, що ми держава високоінтелектуальна

2 хв читати
Маємо перейти від розуміння, що ми аграрна держава, яка годуватиме Європу, до розуміння, що ми держава високоінтелектуальна

Сергій Тарута, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань економічного розвитку, промисловець

 

Теза уряду, що ми будемо сировинною базою для Європи – теза небезпечна. Немає жодної успішної держави, яка б не пройшла індустріально-інноваційний шлях. І у нас промислово-індустріальна країна з високим рівнем наукоємних секторів, з максимальною переробкою в аграрній промисловості. Маємо зробити так, щоб в Україні було створено хаб, наприклад, з виробництва напівпровідників.

Українські айтівці вже працюють практично в усіх країнах світу. І ми маємо перейти від розуміння, що ми аграрна держава, яка годуватиме Європу, до розуміння, що ми держава високоінтелектуальна.

Політика щодо освіти, ролі науки, ролі людини має змінюватись. Особливо зараз, коли перемовини з ЄС перейшли зі стадії очікування до стадії активного перемовного процесу. Величезне значення для майбутньої конфігурації взаємовідносин з ЄС має той формат домовленостей по кожному з напрямків, який би максимально захищав інтереси української економіки.

Щодо демократичних цінностей – європейські стандарти найкращі. Тут немає потреби в дебатах. А от у тому, що стосується економічної частини, промисловості, соціального блоку – тут, звісно, потрібно проаналізувати досвід перемовин Польщі, Чехії, які по кожному з розділів захищали власні національні інтереси. Це великий виклик.

І мене зараз найбільше турбує, що сьогодні уряд, без залучення представників реального сектору, асоціацій, Федерації роботодавців тощо, без представників парламенту навіть, самостійно веде перемовини. Відповідно і аргументів у них менше. А наше завдання – захистити економіку України. І бути сильною країною серед сильних, а не найбіднішою в ЄС. 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 04.12.2023
Повернення і збереження історичних культурних цінностей – кроки на шляху до Великої Перемоги!

Повернення і збереження історичних культурних цінностей – кроки на шляху до Великої Перемоги!

17:31 05.04.2022
Відповідальність за геноцид

Відповідальність за геноцид

17:12 16.03.2022
Рашисти скинули бомбу в "серце Маріуполя" - театр. Під завалами люди, діти!

Рашисти скинули бомбу в "серце Маріуполя" - театр. Під завалами люди, діти!

10:25 04.11.2021
Повернення скіфського золота: історичний урок для української влади

Повернення скіфського золота: історичний урок для української влади

12:51 23.04.2021
Загострення на Донбасі – єдине, чим сьогодні можуть спекулювати росіяни

Загострення на Донбасі – єдине, чим сьогодні можуть спекулювати росіяни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ

Від виживання до перемоги

СЕРГІЙ МАГЕРА

Обережно - заміновано: скільки років знадобиться, аби зробити Україну безпечною

ІГОР БУРАКОВСЬКИЙ

Україна: очікування від 2023 року. Тези

АНТОН ГЕРАЩЕНКО

путін уже програв. Але ми ще не перемогли

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

ОСТАННЄ

ОЛЕКСАНДР КРАМАРЕНКО

Тоталітарний режим зупинять тільки тотальні санкції

ДМИТРО КОХАН

Компенсація збитків завданих війною агропідприємствам: міф чи реальність

СЕРГІЙ КОЗИР

Тортури на окупованій Херсонщині

МИКОЛА ФІЛОНОВ

Заборона Telegram в Україні – хайп або нагальна проблема

ЕДУАРД МКРТЧАН

Китайський злам. Як Україні перехопити інвестиції, що йдуть з Китаю, у В’єтнаму і Таїланду

МИХАЙЛО МЕДКО

Фінансовий лізинг для аграріїв: як допомагати фермерам оновити технопарк перед посівною

ОЛЕКСАНДРА БЕТЛІЙ

Економіка в січні 2024 року зростає, але ризики високі

ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ

Про перешкоди та обмеження під час війни та в перспективі повоєнного відновлення.

ГАЛИНА ЯНЧЕНКО

Не тільки БЕБ або чого не вистачає в урядових законопроектах для бізнесу

ОЛЕНА ЖУКОВА

Офшори: не панікуємо, гроші залишаться в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА