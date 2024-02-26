Маємо перейти від розуміння, що ми аграрна держава, яка годуватиме Європу, до розуміння, що ми держава високоінтелектуальна

Сергій Тарута, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань економічного розвитку, промисловець

Теза уряду, що ми будемо сировинною базою для Європи – теза небезпечна. Немає жодної успішної держави, яка б не пройшла індустріально-інноваційний шлях. І у нас промислово-індустріальна країна з високим рівнем наукоємних секторів, з максимальною переробкою в аграрній промисловості. Маємо зробити так, щоб в Україні було створено хаб, наприклад, з виробництва напівпровідників.

Українські айтівці вже працюють практично в усіх країнах світу. І ми маємо перейти від розуміння, що ми аграрна держава, яка годуватиме Європу, до розуміння, що ми держава високоінтелектуальна.

Політика щодо освіти, ролі науки, ролі людини має змінюватись. Особливо зараз, коли перемовини з ЄС перейшли зі стадії очікування до стадії активного перемовного процесу. Величезне значення для майбутньої конфігурації взаємовідносин з ЄС має той формат домовленостей по кожному з напрямків, який би максимально захищав інтереси української економіки.

Щодо демократичних цінностей – європейські стандарти найкращі. Тут немає потреби в дебатах. А от у тому, що стосується економічної частини, промисловості, соціального блоку – тут, звісно, потрібно проаналізувати досвід перемовин Польщі, Чехії, які по кожному з розділів захищали власні національні інтереси. Це великий виклик.

І мене зараз найбільше турбує, що сьогодні уряд, без залучення представників реального сектору, асоціацій, Федерації роботодавців тощо, без представників парламенту навіть, самостійно веде перемовини. Відповідно і аргументів у них менше. А наше завдання – захистити економіку України. І бути сильною країною серед сильних, а не найбіднішою в ЄС.