Колонки

16:00 20.09.2023

Автор ДАНА ЯРОВА

Вирішальна битва за українських виробників військово-промислового комплексу

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Вирішальна битва за українських виробників військово-промислового комплексу

Дана Ярова,  волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони

 

Відлік пішов на години: три, два, один… 

Або зупинити дії Державної аудиторської служби України щодо підприємств військово-промислового комплексу України, або стугни, корсари, нептуни, ракети, Богдани буде виробляти сама Держаудитслужба під час своїх засідань. 

Нагадаю, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників Міноборони та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є “збитками держави”. 

Вчора, завдяки тиску суспільства (і трошки мені), у парламенті було зареєстровано проєкт змін до законодавства в частині визначення прибутку підприємств, який вирішить питання всіх постачальників Міноборони щодо закидів Держаудитслужби. Ідеться про проєкт Постанови щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану. Сьогодні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки одностайно підтримав документ. Завтра мають проголосувати в сесійній залі!

Є надія, що це питання буде врегульовано, і українським виробникам нарешті дадуть спокій. 

 

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