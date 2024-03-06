Децентралізовані закупівлі: як гроші з бруківки спрямувати на дрони?

Дана Ярова, волонтерка, радниця заступника Міністра оборони, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони

В умовах, коли західної допомоги стає менше, Україні необхідно знаходити інші джерела фінансування ЗСУ. У 2024 році військові частини отримуватимуть 10% сплаченого ними “військового” ПДФО. В залежності від кількості військовослужбовців кожна військова частина щомісячно отримуватиме від 150 тис. до 9,8 млн. грн. За таких обставин особливої ваги набуває спроможність військових частин професійно здійснювати оборонні закупівлі.

Така робота може бути виконана лише фахівцями, що володіють відповідними професійними компетенціями, та для яких здійснення оборонних закупівель є основним професійним обов’язком.

Проаналізувавши закупівлі саме військовими частинами, ми дійшли такого висновку: коли у військовій частині є досвідчені закупівельники, частини закуповують і пікапи, і вантажівки, і розвідувальні дрони, і ударні дрони з ПДФО, яке сплачують військові частини в місцеві бюджети. А в інших частинах, де закупівельників немає, такі закупівлі не відбуваються.

Різниця між цими закупівлями дуже велика. Проаналізувавши дві схожі за чисельністю військові частини, в одній освоєних коштів з місцевих бюджетів було 1,9 млн.грн, а в іншій - 32,8 млн.

Всього з місцевих бюджетів передано по субвенціях на військові частини 16 мільярдів гривень. Але ж не всі кошти були освоєні.

Розв'язати цю проблему можна, запровадивши посаду професійного закупівельника або службу оборонних закупівель в штаті військових частин, які ведуть самостійне фінансове господарство та здійснюють оборонні закупівлі. І цей процес вже запущений.

У далекому 2014-му році ми мали 2 людини з сертифікатом ТСС (перша домедична допомога). Ми навчали людей, навчені люди навчали наступних, а потім курси надання домедичної допомоги стали обовʼязковою складовою частиною навчання солдат при відправленні в зону бойових дій.

Що це дасть?

По-перше, розвантаження централізованих закупівель Міністерства оборони.

По-друге, швидше реагування на потреби військової частини.

По-третє, розвантаження волонтерів.

А ще зніме соціальну напругу в тилових мітсах, де люди абсолютно справедливо вимагають не класти бруківку, а направити кошти на ЗСУ.



