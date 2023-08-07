Колонки

10:48 07.08.2023

Автор ДАНА ЯРОВА

Без права на помилку

2 хв читати
Без права на помилку

Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка

 

Тому що за кожним хибним рішенням - життя

Виснаження. Вигорання. Відчуття випаленої землі. Напевно, кожен із нас за півтора року від повномасштабного вторгнення відчував це на собі. Інколи захлинаєшся від відчуття несправедливості.

Там гинуть люди, тут “гра престолів”. Там горить земля та люди, тут кидаються в топку дорогого каміну гроші платників податків. Там, тут.

Там все просто - біля тебе друг, на тій стороні ворог. Тут ти думаєш, що людина керується державними інтересами, а насправді виявляється особистими. Інколи хочеться на все плюнути, і піти туди, де все зрозуміло. Бо покинути рідну, хоч і випалену землю, ти не можеш. Розумієш, що комусь треба і тут.

Спалюючи свій час. Спалюючи своє здоровʼя. Спалюючи своє життя. Спалюючи віру в людей. А інколи, спалюючи віру і в свої сили. Де їх взяти і віру, і сили, і бажання боротись далі? Де їх черпати? Бо сили закінчуються, віра зникає, надія вмирає.

Де ми? Коли все закінчиться? Коли ти перестанеш ховати друзів, і говорити матерям, що не зʼявилось інформації по їхніх зниклих дітей. Немає її. Ні інформації, ні дитини.

Виснаження, вигорання, відчуття вигорілої землі.

Чому постійно щемить у грудях і неможливо вдихнути на повну силу?

Запитання не закінчуються.

Але дуже хочеться, щоб закінчилась “гра престолів”.

Хочеться усвідомлення від людей, які зараз мають владу у своїх руках, що стоїть за їхніми рішеннями. Бо за кожним хибним рішенням - життя. 

Що залишається нам тут? Допомагати тим, хто там. 


 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 25.07.2023
І от питання: із ПДВ чи без ПДВ?

І от питання: із ПДВ чи без ПДВ?

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СЕРГІЙ МАГЕРА

Обережно - заміновано: скільки років знадобиться, аби зробити Україну безпечною

ІГОР БУРАКОВСЬКИЙ

Україна: очікування від 2023 року. Тези

АНТОН ГЕРАЩЕНКО

путін уже програв. Але ми ще не перемогли

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

ВІКТОР КОЗЮК

Бюджет треба знімати з “емісійної голкиˮ

ОСТАННЄ

ДЕНИС АЛЬОШИН

Згори-вниз: як світові автовиробники допоможуть розпочати видобуток літію в Україні

ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ

У першій половині 2023 року профіцит платіжного балансу склав 7,8 млрд. доларів

ОЛЕКСАНДР КРАМАРЕНКО

В нас залишаться кредити під 1500%. Або ні

ВОЛОДИМИР БОРЕЙКО

ДП "Ліси України" створили для того, щоб знищити ліси України

ІРИНА МУДРА

Політика справедливості: як Україна стає сильнішою під час війни

СЕРГІЙ КЛЮЦА

Електронні аграрні розписки — альтернатива для залучення кредитних ресурсів у агробізнес

ОЛЬГА ОНІЩУК

Яку суму компенсації можна отримати за знищену оселю і як використати житловий сертифікат на ринку нерухомості?

ЮРІЙ МОМОТ

Безпілотники на горизонті: війна FPV-дронів та протидія їм

ВІКТОРІЯ ГРИБ

Сучасне рабство: як не стати жертвою в умовах війни та міграційних потоків

ОЛЕКСАНДРА БЕТЛІЙ

Приріст реального ВВП у червні дещо сповільнився, але бізнес залишається оптимістом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА