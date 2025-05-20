Часу немає: затримки в МО ставлять під загрозу технічний паритет на фронті

Дана Ярова, волонтерка, громадська діячка

В інформаційному полі зʼявилися одразу декілька статей військових щодо того, що ворог починає нас обходити в технологіях по дронам. На деяких ділянках фронту ще тримається паритет, але на багатьох ділянках - ворог почав випереджати в технологіях, на жаль.

Підстав не довіряти військовим в мене немає. Я мало розуміюся в дронах, але добре розуміюся як в закупівлях, так і в структурі Міністерства оборони.

Для того, щоб щось нове зʼявилось в полях (а у противника це «щось» вже зʼявилось), має бути і виробниче, і логістичне надійне плече. Це мінімум 3 місяці, а то й більше. Тобто, можемо констатувати, що ми вже починаємо відставати і технологічно, і в розробці / забезпечені того, чого потребує фронт вже сьогодні.

З огляду на те, що в МО постійно відбуваються зміни в керівному складі, зміни структури міністерства, зміни функціоналу цих структур, і це як наслідок веде до затягування в реалізації поставлених задач. Тобто затримки усюди - того, що вже є на озброєнні, того, що необхідно розробити та взяти на озброєння. Ще більше - закупити та поставити.

Департамент політики закупівель в стані розформування. До речі, реформують його вже третій місяц. І події там розгортаються як в «Весіллі в Малиновці» - одні не хочуть йти, інши не хочуть втрачати надію, що зайдуть.

Навіть в найліпші періоди, коли всі заступники міністра були на місці, і директиви про реорганізацію не було, народжування обрахунку очікуваної вартості, питання бюджетування, його перерозподілення, займало дуже багато часу. І це в умовах війни. То скільки потрібно часу Департаменту, який знаходиться в процесі реорганізації, щоб «народити» зміни в перелік та обсяги ( по суті потрібу тилу) у нових видах озброєння, навіть не уявляю…

Хотілось би нагадати людям, які не можуть ніяк поділити департамент, подумали не про свої карʼєри, а про державні інтереси. Бо питання навіть вже не в тому, хто що очолить, а в тому, по якій лінії ляже лінія фронту, та де буде столиця України.

Яким би прекрасним не був заступник міністра, чи очільник департаменту, якщо розійдуться з міністерства всі люди, які зараз в підвішеному стані та ходять по співбесідам, зиску з цього не буде нікому.

Згадалась притча про Соломона та двох матерів, які не могли поділити дитину.