Рош га-Шана в Умані: як хасиди святкували юдейський Новий рік

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Хасиди відзначили настання юдейського 5784 нового року - Рош га-Шана. Цьогоріч святкування припало на шабат - сьомий день єврейського календаря, який триває з п'ятниці вечора до заходу сонця у суботу.

37 тисяч прочан з усього світу прибули в Умань попри попередження влади щодо безпекової ситуації в країні.

Далі розкажу про найяскравіші події, які відбувалися на фоні святкування юдейського Нового року з префіксом “най”.

Наймасовіша молитва за Україну

Близько 10 тисяч вірян одночасно молилися за мир в Україні. Це дійсно було найяскравіше видовище свята.

Молитва, яка називається Тікун а-Клалі, лунала з гучномовців на вулицях кварталу, де відбувається святкування. Паломники на повний голос, в одному ритмі, повторювали слова цієї молитви.

Це масова молитва, під час якої зачитується зібрання з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи. Цю збірку відкрив світові рабі Нахман із Брацлава, до могили якого щороку приїжджають його послідовники – брацлавські хасиди.

Найрезонансніші фото, що помножує на нуль закиди путіна

Мережу порвало фото українського репортажного та документального фотографа Владислав Мусієнко, який опублікував фото з військовим полку «Азов» Ребе, який на святкуванні юдейського нового року в Умані – Рош га-Шана – вітав свого друга-хасида.

Це фото розриває в щепки заяви путіна, який неодноразово звинувачував українців та Україну в нацизмі.

Інше фото помножує на нуль тезу путіна, що президента України Володимир Зеленський є «ганьбою єврейського народу».

Найгучніший скандал навколо сміття

Українське місто Умань за останні роки стало неабиякою ареною для різних дискусій. Основним елементом цієї дискусії стало питання сміття, яке залишають за собою прочани.

Існує дві протилежні точки зору на це подія - одні приймають хасидів з відкритими обіймами, вважаючи це економічно вигідною та культурно цікавою ініціативою, інші висловлюють своє незадоволення і відчуття невдоволення, обурюючись від бруду і незручностей, які приносить такий масштабний захід.

Однак, для того, щоб зрозуміти ситуацію в Умані більше глибоко, варто розглянути її в більш широкому контексті.

Спершу, важливо зауважити, що подібні масові заходи і паломництва — це звичайна практика не тільки в Україні, а й в різних країнах світу.

У багатьох районах Ізраїлю, таких як Тель-Авів чи Єрусалим, а також у численних європейських містах, масові заходи і фестивалі традиційно залучають тисячі учасників та гостей, які залишають за собою тонн сміття. Таким чином, важко вважати Умань винятком у цьому контексті.

Прихід 20-30 тисяч хасидів щоріч приносить місту значні прибутки в сфері туризму, і ці прибутки можуть бути важливими для місцевої економіки. На думку багатьох економістів, і я з цією думкую погоджуюся, попри тимчасові труднощі та незручності, паломництво врешті-решт допомагає залучити нові інвестиції у розвиток міста та покращення інфраструктури.

Тож, святкування Рош га-Шана в Умані цьогоріч стало не тільки важливою релігійною подією для хасидів, але й, попри скандали навколо сміття, важливою для України як в економічному, так і в політичному сенсах.

З одного боку, Рош га-Шана приносить місту значні економічні вигоди, оскільки велика кількість туристів розміщується в готелях, відвідує ресторани та купує товари та послуги, що сприяє збільшенню прибутків та розвитку інфраструктури міста. Багато хасидів також жертвують кошти місцевим благодійним організаціям, що підтримує соціальний розвиток Умані.

З іншого боку, Рош га-Шана стає символом міжнародного співробітництва та дружби між різними культурами та релігіями. Молитви за мир в Україні та єдність у святкуванні Нового року підкреслюють важливість спільної гармонії та розуміння. Фото Ребе, що вітає свого друга-хасида, спростовують негативний образ України, розповсюджуваний країною-агресоркою.