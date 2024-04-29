Два роки трансформації: як Україна реформує сферу довкілля всупереч викликам війни

Сергій Табаков, радник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Війну з її руйнівною силою справедливо вважають антитезою захисту довкілля. Утім вже третій рік поспіль Україна доводить – турбота про природу навіть у буремні для держави часи залишається одним із найвищих пріоритетів як символ цивілізованості та далекоглядності. У квітні минуло два роки відколи команда Міндовкілля на чолі з міністром Русланом Стрільцем формує державну політику у сфері захисту довкілля. За цей час всупереч екзистенційним викликам, пов'язаним з війною, ми досягли помітного прогресу у реалізації довкіллєвих реформ.

Вже в перші місяці повномасштабного вторгнення, коли увага всього світу була прикута до подій в Україні, команда міністерства презентувала перший у світі цифровий сервіс "ЕкоЗагроза" з верифікованою інформацією про стан довкілля. До нас подібного не робив ніхто. Одночасно були напрацьовані універсальні методики обрахунку шкоди природі, а згодом презентований проєкт Довкіллєвої декларації, яка стане фундаментом анонсованої Президентом Глобальної платформи для оцінки збитків.

За два роки Україна досягла відчутного прогресу на майданчику європейської інтеграції – було схвалено 13 євроінтеграційних законів у сфері захисту довкілля. Стартувала реформа системи управління відходами – старі радянські підходи управління відходами змінив сучасний європейський. У липні 2023 року парламент схвалив відповідний рамковий закон. Аби реалізувати його положення на практиці, вже напрацьовані понад два десятки урядових постанов. Ратифіковані поправки до Конвенції Еспо. Ухвалені зміни щодо державної системи моніторингу довкілля та низка документів щодо поліпшення якості повітря.

У грудні 2022 року Уряд схвалив Водну стратегію України до 2050 року, яка ляже в основу трансформації водного сектора згідно з європейськими стандартами.

Ще одне важливе досягнення – Україна стала учасником європейської Програми «LIFE». Фактично, уперше в історії Євросоюз долучив до участі в програмі країну, яка ще не має статусу члена ЄС. Ми отримали можливість залучити фінансування для реалізації великих довкіллєвих проєктів. А ще набули статусу офіційного спостерігача у Севільському процесі, що відкриває для України можливості переймати нові правила, аби в майбутньому відновити свою промисловість за найкращими доступними технологіями та методами управління.

У 2022 році на СОР27 – Конференції ООН зі зміни клімату – Україна вперше в історії представила свій павільйон, який привернув увагу до загроз довкіллю, які несе війна. За рік вже на полях СОР28 в Дубаї Україна презентувала нову кліматичну політику. А наприкінці минулого року за підтримки Євросоюзу ми відкрили Кліматичний офіс, що знаменувало фінальний акорд у розбудові кліматичного врядування. Майбутній наш крок – запуск системи торгівлі квотами на викиди. Загалом, останні два роки стали потужним фундаментом для подальшої євроінтеграції та руху до світової кліматичної адженди.

Інша важлива місія – фіналізація реформ надрокористування та лісового господарства з урахуванням найкращого європейського досвіду. Україна також запроваджує нові підходи до менеджменту у сфері розвитку територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Всупереч викликам воєнного часу, минулий рік виявився надзвичайно успішним для установ ПЗФ. Акцент у наданні високоякісних послуг дозволив Нацпаркам суттєво збільшити власні надходження.

Цифровізація галузі – це ще один показник успіху Міндовкілля. Упродовж двох останніх років унікальний для світу сервіс ЕкоЗагроза акумулює дані із 750 постів контролю радіаційного забруднення у Східній Європі та з майже 5 тисяч постів контролю за станом води та повітря.

На “ЕкоЗагрозі” кожен українець може повідомляти про злочини проти природи. І, до слова, екоінспектори вже використовують платформу для документування та розслідування порушень. Наша мета - зробити "ЕкоЗагрозу" невід'ємним інструментом роботи кожного екоінспектора.

Інша наша платформа “ ЕкоСистема ” дозволяє громадськості працювати з відкритими реєстрами, а бізнесу – в режимі нон стоп та онлайн отримувати послуги у сфері захисту довкілля. Це прозоро і зручно для громадян, для бізнесу, і для держави.

Користь внаслідок запровадження онлайн-послуг очевидна – це дозволяє Україні суттєво зменшити використання паперу. Завдяки цьому було збережено 7,5 мільйона аркушів, що еквівалентно збереженню тисячі дерев.

Загалом, упродовж двох останніх років команда Міндовкілля на чолі з міністром Русланом Стрільцем, долаючи безпрецедентні виклики, досягла значного прогресу на шляху до євроінтеграції. Але важливо усвідомлювати, що трансформація галузі – це не лише про європейські стандарти, але насамперед про поліпшення життя людей. Так, цей процес є тривалим та складним, але вже зараз можна бачити його позитивні результати.

Ми маємо залучити всі ресурси та можливості для успішної реалізації проєктів з післявоєнного відновлення довкілля, ставши зразком для багатьох інших країн.

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