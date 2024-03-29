Колонки

11:27 29.03.2024

Автор ОЛЕГ ВИШНЯКОВ

Чому зупинка транзиту української агропродукції через Польщу безпідставна

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Чому зупинка транзиту української агропродукції через Польщу безпідставна

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

 

Зупинка транзиту української агропродукції через Польщу на перший погляд може виглядати логічним кроком у контексті захисту власного ринку та інтересів внутрішніх виробників. Однак, чи насправді Польща має обґрунтовані причини для цього?

Багато експертів дають оцінку моральній, етичній, політичній складовій цього питання. Як бізнесмен, я надаю перевагу мові цифр, коли йде мова про оцінку ситуацій. 

Попри “зернову” кризу, економіка росте

Розглядаючи економічні показники Польщі за останні роки, не можна не помітити стабільне зростання ВВП та розвиток різних галузей економіки. Економіка Польщі росте, попри війну в Україні.

Українці для цього теж зробили свій внесок. За офіційними даними, за період з 2022 по 2023 рік, вони сплатили понад 2,3 мільярда євро податків та внесків на соціальне страхування до польського бюджету. Також, українці, які розраховуються в польських магазинах, залишили у польському бізнесу суму у 4 мільярди євро. Це значна сума, яка стимулює розвиток різноманітних галузей економіки та сприяє збільшенню обороту товарів і послуг.

Щобільше, за прогнозами багатьох економістів економіка й надалі зростатиме. Ось темп зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) з 2018 по 2028 рік.

Непогано, чи не так?

Сільське господарство, хоч і не є основною складовою економіки, все ж відіграє важливу роль у забезпеченні продовольства та створенні робочих місць в сільських регіонах. 

За даними Statista, не постраждало від транзиту української агропродукції. Ця статистика показує розподіл валового внутрішнього продукту (ВВП) за економічними секторами в Польщі з 2012 по 2022 рік. У 2022 році сільське господарство внесло приблизно 2,84 відсотка до ВВП Польщі, що навпаки після початку повномасштабного вторгнення демонструє зріст. 

 

 

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