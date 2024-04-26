Спеціалізація на захисті природних ресурсів: чому це важливо?

Вікторія Литвинова, заступниця генерального прокурора України

Стаття 50 Конституції України гарантує всім громадянам право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Однак ми свідомі того, що загальний стан екології та реагування на проблеми в цій сфері далеко не оптимальні.

Саме тому в квітні 2021 року в органах прокуратури запроваджено екологічну спеціалізацію. В структурі Офісу Генерального прокурора з’явився новий структурний підрозділ – Спеціалізована екологічна прокуратура, наділена повноваженнями щодо кримінально-правової охорони довкілля.

За три роки спеціалізації запроваджено новітній проблемно-орієнтований, комплексний підхід замість ситуативного реагування на окремі факти порушень. Прокурори не лише борються з наслідками, а запроваджують механізми превентивних заходів.

Результати говорять самі за себе.

За час діяльності екологічних прокуратур державі повернуто понад 35 тис. га заповідних земель.

Вперше повідомлено про підозру за такі злочини, як порушення законодавства про захист рослин, незаконне транскордонне переміщення небезпечних відходів, забруднення моря, екоцид та інші види злочинів, які досі залишалися поза увагою органів правопорядку.

Збільшилась і кількість виявлених кримінальних правопорушень в сфері охорони довкілля, направлених до суду обвинувальних актів та ухвалених вироків. До прикладу, якщо у 2020 році до суду надійшло 1,4 тис. обвинувальних актів за такі злочини, то минулого року їх було вже 1,9 тис. У 2020 році, до створення екологічних прокуратур, судами було винесено 811 вироків, тоді як у 2023 році – понад 1 100, тобто на 37% більше.

Спеціалізація прокурорів дозволила сфокусувати додаткову увагу на окремих напрямках, викривати протиправні схеми природокористування. Так була ліквідована стала практика уникнення оцінки впливу на довкілля при рубках дерев. У судах оскаржено видачу спецдозволів на користування надрами, що масово надавалися без проведення торгів. Те ж стосується незаконного водокористування та інших порушень.

За час діяльності екологічної прокуратури викрито 101 організовану злочинну групу. З них 67 стосується лісокористування, решта – користування надрами. До суду направлено 313 кримінальних проваджень, що мають ознаки корупції.

Повномасштабне вторгнення росії створило нові виклики. Від 24 лютого 2022 року екологічна прокуратура займається також і воєнними злочинами, пов’язаними зі шкодою довкіллю. Наразі зареєстровано понад 200 таких проваджень, 15 з них – за злочин екоциду (ст. 441 КК України).

Не можна не відзначити важливу роль громадських і міжнародних організацій у боротьбі за краще довкілля. Завдяки активній співпраці з неурядовим сектором прокурори реєструють нові провадження на основі їхніх звернень та зібраної інформації, виявляють і виправляють порушення, в т.ч. неналежне розслідування кримінальних проваджень.

Європейська інтеграція України вимагатиме покращення природоохоронних практик. Тому ми приділяємо велику увагу обміну досвідом і мотивовані продовжити позитивні зрушення у сфері охорони навколишнього природного середовища.