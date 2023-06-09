Каховська ГЕС і не тільки: росія платитиме високу ціну за свої злочини

Вікторія Літвінова, заступниця Генерального прокурора України

Підрив Каховської ГЕС шокував усіх українців. Його вже називають найбільшою техногенною катастрофою після Чорнобиля.

Для повної оцінки наслідків потрібен час, але вже зараз можна сказати, що цілі екосистеми, флора й фауна, ґрунти, всі прилеглі території з Чорним морем включно переживають справжню катастрофу. Її наслідки відчуватимуться роками й десятиліттями, та не лише в Україні.

Теракт на Каховській ГЕС демонструє всьому світу, наскільки руйнівними є наслідки російської агресії для природи. Втім, це — лише один із випадків екоциду, вчиненого росією.

Воєнні злочини проти довкілля

На сьогодні розслідується 190 воєнних злочинів, що завдали шкоди довкіллю. 13 з них — за фактом екоциду.

Повідомлено про підозру 16 фігурантам, до суду скеровано 10 обвинувальних актів, 2 особи вже засуджено. До речі, це перший вирок за воєнні злочини проти довкілля в Україні.

Засуджені (заочно) до 12 років позбавлення волі з виплатою 1,5 млрд грн заступник командувача Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення і командир 11-ї окремої гвардійської інженерної бригади Південного військового округу рф. Прокурори в суді довели, що генерал-майор і полковник безпосередньо керували захопленням Каховської ГЕС і підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині наприкінці лютого 2022 р.

У прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури багато роботи. Для прикладу: вже зараз Україна є найбільш замінованою країною світу — понад 174 тис. кв км забруднено вибухонебезпечними предметами. 2 млн га лісів і 20% природоохоронних територій постраждали від пожеж та мін. Понад 80 видів тварин опинились під загрозою зникнення.

На відміну від росіян, які фактично заборонили до 2028 року розслідувати будь-які техногенні аварії, що трапляються внаслідок ведення бойових дій, українська прокуратура прагне не пропустити жодного доказу та факту злочинних дій. Для цього ми активно переймаємо провідний світовий досвід.

Вчимося у кращих

Декілька тижнів тому команда українських прокурорів повернулась із США, де пройшла тренінги, організовані Відділом екологічних злочинів Департаменту навколишнього середовища та природних ресурсів Міністерства юстиції.

До тренінгів долучилися інституції, дотичні до охорони природи. Це і Берегова охорона, і Агентство з охорони довкілля, Міністерство сільського господарства. Ми покроково розбирали, як координуються дії органів правопорядку, як ведуть моніторинг довкілля та виявляють екологічні злочини, прогнозують можливі аварії та протидію їх наслідкам, застосовують machine learning в аналізі стану довкілля та багато іншого.

Домовились про постійні консультації. Генеральний прокурор Меррік Гарланд на зустрічі з нами запевнив, що Міністерство юстиції США і надалі співпрацюватиме з українськими партнерами для притягнення до відповідальності причетних до звірств агресора.

Ми також налагоджуємо активну співпрацю з Європейською мережею прокурорів із захисту довкілля. У квітні наші прокурори взяли участь у конференції в Ла-Рошелі (Франція) з промовистою назвою "Море — найбільше в світі місце злочину: справа про екологічні злочини".

Українським прокурорам було що розказати іноземним колегам. Зокрема, Одеська обласна прокуратура працює над провадженням у справі масової загибелі чорноморських дельфінів внаслідок збройної агресії рф. Цей злочин також кваліфікований як екоцид.

Ми використовуємо всі міжнародні майданчики, аби донести правду про війну в Україні, а також обмінятися контактами й практичними знаннями, які можемо застосувати в нашій роботі.

Наприклад, британські колеги з Європейської мережі прокурорів із захисту довкілля розповіли про свій досвід розслідування масштабної аварії на нафтобазі в Хефордширі: збір зразків, залучення профільних експертів, відновлення території. Враховуючи, що через масові обстріли росіянами нафтобаз і пожежі ми стикнулись з масштабними забрудненнями територій і повітря, британські методики допоможуть нам краще документувати й розслідувати ці злочини.

Захист довкілля – один із пунктів української формули миру

На саміті G19 у листопаді 2022 року Президент Володимир Зеленський наголосив, що протидія екоциду є одним із пунктів формули миру, і запропонував державам-партнерам долучатися до неї.

Україна виступила з ініціативою створити глобальну платформу для оцінки збитків клімату і навколишньому середовищу внаслідок збройних конфліктів.

Тому поглиблюємо міжнародну співпрацю для визначення шкоди, оцінки збитків і притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинів, вплив яких виходить далеко за межі України. Ми зацікавлені у тому, щоб якомога більше людей у світі дізнались про ці злочини, їхні наслідки та запрошуємо партнерів долучатися до збору доказової бази і переслідування злочинців, у тому числі в міжнародних судах.

За попередніми оцінками, матеріальні збитки, спричинені російськими загарбниками нашій природі, перевищують 1 970 млрд грн, без урахування наслідків руйнації Каховської ГЕС. Лише відновлення цілісності греблі та будівництва нової станції уряд оцінює в 1 млрд дол. Скільки коштуватиме відновлення територій — зараз сказати складно. Це величезна сума.

Ми відстежимо всі факти, задокументуємо всі наслідки, ідентифікуємо причетних, скільки б їх не було. Твердо знаємо одне: державі-терористу доведеться дуже дорого платити за все скоєне зло, в тому числі — за руйнування українського довкілля.