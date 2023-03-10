Російські злочини на українській землі: як війна впливає на наше довкілля

Вікторія Літвінова, заступниця Генерального прокурора України

Серед численних злочинів росіян є такі, що часто залишаються поза увагою. Хоча їхні наслідки відчуватимуть покоління людей, навіть за межами України.

Йдеться про злочини проти довкілля: масову загибель фауни, сотні тисяч гектарів випалених лісів, тисячі тон пального з розбомблених нафтобаз, отруєні землі та води. Додайте системні напади на стратегічні об’єкти з потенційно катастрофічними наслідками для людей та всієї екосистеми.

Українська земля в буквальному сенсі страждає від окупантів.

Атомні об’єкти у зоні бойових дій

Станом на 9 березня 2022 року розслідуються 104 кримінальних провадження по воєнних злочинах, що стосуються шкоди, завданої довкіллю. Серед них — 11 фактів екоциду, тобто дій, які мають або можуть мати масштабні руйнівні наслідки для екології. Щонайперше, це атаки на ядерні об’єкти.

24 лютого 2022 р. російські військові вторглися на територію Чорнобильської атомної станції. Вони утримували працівників ДСП "Чорнобильська АЕС" та полонили 179 військовослужбовців Національної гвардії (169 гвардійців росіяни при відступі вивезли в рф).

Ми ідентифікували трьох військовослужбовців Федеральної служби військ Національної гвардії рф, які, за даними слідства, організували захоплення станції.

Ще один кричущий випадок — масовані атаки на Національний Науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", який обстрілювали з мінометів, артилерійських систем, "Градів", "Ураганів", "Смерчів" та самохідних гармат "Піон".

Той факт, що на території Центру знаходиться ядерна установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерного палива, росіян не зупинив. Як і перспектива створити зону радіоактивного забруднення радіусом 10-15 км в одному з найбільш населених міст України.

Водний фонд і гідроспоруди

24 лютого 2022 р. росіяни артилерійським вогнем зруйнували Північно-Кримський канал. Відтоді з каналу незаконно відбирають воду. За експертною оцінкою, збитки України становлять понад 1,5 млрд грн. Ми ідентифікували двох військових російських збройних сил та повідомили їм про підозру.

Жахлива ситуація з масовим винищенням популяції дельфінів у Чорному морі. По всьому узбережжю — від окупованого Криму до Одещини – зафіксовано 117 випадків викидів на берег дельфінів видів азовка і афаліна. Фахівці вважають, що причиною може бути акустична травма від роботи сонарів російського флоту. Українські фахівці досліджують тіла загиблих ссавців, зразки для незалежної експертизи направили у Падуанський та Ганноверський університети.

Отруєння ґрунтів і повітря

Масовані артилерійські та ракетні обстріли нафтобаз і нафтопереробних заводів призводять до тотальної шкоди всьому навколишньому середовищу: ґрунтам, повітрю, водам, флорі, фауні. Маємо понад 20 відповідних проваджень.

Наприклад, лише внаслідок знищення двох нафтобаз на Київщині, у Фастівському районі, забруднено понад 30 тисяч кв м земель, а вміст нафтопродуктів у воді у понад 40 разів перевищив гранично допустиму норму.

Загалом через атаки на бази та підприємства до українських ґрунтів потрапило понад 73 тисячі тон нафтопродуктів, забруднено понад 89 тисяч кв м земель. Додайте сюди викиди в атмосферу через пожежі та забруднення ґрунтових вод.

Всі факти розслідуються, вже повідомлено про підозру генералу та полковнику ЗС рф за ракетні обстріли нафтобаз у Луцьку та Клевані, де сума збитків перевищує 147 млн грн.

Але під атакою не лише нафтобази. Обстріли "Сєвєродонецького об’єднання Азот" призвели до викидів забруднюючих хімічних речовин, лише попередні оцінки шкоди середовищу становлять 253 млн грн. Пожежі на складах у Бучі в березні минулого року, на сміттєзвалищі в Нових Петрівцях площею близько 7 гектарів – всі ці викиди в повітря, води і ґрунти завдали величезної шкоди.

Кількість лісових пожеж за рік охопила 330 тисяч гектарів. Для порівняння, у найбільш критичний через посуху 2020 р. горіло 160 тисяч гектарів. У довоєнні часи щорічна кількість пожеж у лісах не перевищувала 10 тисяч гектарів.

Злочини проти довкілля не мають залишитись безкарними

Російські військові неодноразово демонстрували, що життя як людей, так і тварин для них нічого не варті. Лише у харківському "Фельдман-Екопарку" внаслідок обстрілів загинуло троє працівників і 343 тварини, серед яких верблюди, олені, пуми, примати, папуги.

На жаль, ми не знаємо, що відбувається на окупованих територіях. Такі природні перлини як Асканія-Нова, Олешківські піски, Джарилгач та інші досі перебувають під окупацією.

Природу називають мовчазною жертвою війни, а скоєні проти неї злочини матимуть довготривалі наслідки. Не лише в Україні — довкілля не має кордонів. Державна екологічна інспекція України оцінює збитки довкіллю в 52 млрд доларів.

Кількість і масштаб злочинів, скоєних внаслідок російської агресії проти України, безпрецедентний. І жоден з них не має уникнути правосуддя.

Тому для Офісу Генпрокурора важливо фіксувати і переслідувати всі випадки. І в цьому нас підтримують наші міжнародні партнери. Зокрема, експерти з країн ЄС вже залучені для дослідження забруднення земельних і водних ресурсів.

Наша позиція чітка: всі злочини проти довкілля мають бути зафіксовані, розслідувані, оцінені та розглянуті в судах. Як українських, так і міжнародних. Країна-агресор має відшкодувати всі збитки, завдані людям, державі та всій екосистемі.