Колонки

11:00 26.04.2024

Автор МИХАЙЛО ЦИМБАЛЮК

Україні необхідно збільшити ренту за транзит російської нафти, а виручені гроші скерувати на потреби ЗСУ

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Україні необхідно збільшити ренту за транзит російської нафти, а виручені гроші скерувати на потреби ЗСУ

Михайло Цимбалюк, народний депутат України, ВО "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

 

З початком повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну у світі активізувалися процеси щодо затвердження економічних і персональних санкцій, які спрямовані проти Росії та Білорусі. Так, 3 червня 2022 року Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет, згідно з яким відбулася відмова ЄС від закупівлі, імпорту або перевезення російської сирої нафти, а за вісім місяців – від інших нафтопродуктів.

Проте така відмова лише часткова, оскільки тимчасовий виняток встановлений для імпорту сирої нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії, яка йде трубопроводом "Дружба". Загально відомо, що  трубопровід у Білорусі ділиться на дві гілки: північну – до Польщі та Німеччини (ці країни, до речі, припинили закупівлі нафти РФ у 2022 році); та південну – через Україну до Угорщини, Словаччини та Чехії (і саме цей напрямок дозволяє заробляти РФ понад 6 мільярдів доларів на рік).

Наразі Чехія скоротила до мінімуму закупівель російської нафти, а натомість Угорщина та Словаччина наполягають на продовженні закупки нафти з рф через нафтопровід "Дружба".

Зважаючи на те, що РФ продовжує отримувати доходи від експорту нафти до деяких країн ЄС, які йдуть на фінансування війни проти України, доцільно було б підвищити рентну плату за транспортування російської нафти магістральними нафтопроводами України. Діюча рентна ставка становить приблизно пів долара за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами України, а  у бюджеті РФ ціна нафти на цей рік сягає на рівні 520 доларів за тонну. В підсумку Україна від транзиту нафти отримує менше 0,1% від доходу російських компаній.

Задля встановлення справедливого рівня оподаткування нафти рф було б справедливо встановити рентну ставку за транспортування російської нафти магістральними нафтопроводами України на рівні 30% від середньої ціни одного бареля нафти, перерахованої у гривні за тонну за курсом НБУ станом на 1 число місяця, що настає за податковим періодом.

Окрім того, важливо зобов’язати АТ "Укртранснафта" перевиставляти рахунок на замовника транзиту нафти у сумі рентної плати за транспортування російської нафти магістральними нафтопроводами України.

Як результат орієнтовні додаткові надходження до держбюджету України складуть понад 70 мільярдів гривень за рік. Відтак акумульовані податкові надходження з ренти за транзит нафти можна було б скерувати на потреби ЗСУ, а ці гроші так необхідні зараз нашим захисникам.

 

 

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